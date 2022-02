Gloria Camila, harta de las insinuaciones de Rociito, dice que Fidel la maneja: "A mi hermano y a mí nos llamaba 'los inmigrantes"

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado está muy enfadada tras la emisión de Montealto el pasado viernes y las últimas declaraciones de Rocío Carrasco. "Ella habla de nuestro maestro de orquesta, Antonio David, pero hay otro que es más dañino todavía, Fidel. Su influencia sobre Rocío es muy mala. Hacía muchos comentarios ofensivos cuando yo era todavía una niña, sobre mi padre, sobre nosotros... A José Fernando y a mí nos llamaba 'los inmigrantes", ha dicho.

Gloria Camila afirma que habla de primera mano, pues ella pasó tiempo en casa de su hermana y Fidel durante los años posteriores a la muerte de Rocío Jurado en los que aún tenían relación: "Eso no lo escuché yo directamente, pero me lo dijo alguien de mi confianza y me lo creo. Hay muchas cosas que me cuentan y otras las viví yo, que estuve en esa casa con ellos muchas veces". Y añade: "Mantuvimos contacto durante varios años, se alejó después, se supone que ya había encontrado los famosos papeles reveladores sobre la verdad de la familia. Desconozco qué es pero no puede ser tan malo si después seguimos viéndonos, llamándonos y vino a ver a mi padre cuando tuvo el accidente".

La instagramer también se ha molestado por las insinuaciones de Rocío sobre la poca generosidad de Ortega Cano: "Mi padre no es agarrado, ni tacaño, es muy generoso y humilde, sencillo, empezó vendiendo melones y sabe lo que es trabajar. Ella dice que mi madre pagó toda la boda, pues mi padre pagó la ermita en la que se casaron, la carpa y muchas otras cosas".

Gloria está cansada de toda la polémica: "Estoy indignada y dolida, ella dice que las cosas no se han contado ni hecho como debieran, pero por su parte tampoco". Y añade: "Si, según ella, Raquel Mosquera no es la viuda de Pedro Carrasco porque volvió a casarse, ¿mi padre no es el viudo de Rocío Jurado? Me dolió que dijera eso".