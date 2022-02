Anabel Pantoja deja 'Sálvame', indignada y harta del programa

"No me compensa seguir en este programa, hay unos límites que se han sobrepasado", dijo Anabel Pantoja para anunciar que se marcha ¿definitivamente? de Sálvame. Harta de todo y de casi todos, nerviosa y crispada, sin atender a razones, dejó muy claro que estaba cansada de las especulaciones que sobre ella se realizan en un plató en el que ya no se siente a gusto: "Basta de hacer daño, quiero hacer lo que me dé la gana con mi vida y dejar de aguantar que se me trate como un saco en un plató. Prefiero quedarme en mi casa tranquila".

La sobrina de Isabel Pantoja, en un tono airado, anunció por sorpresa este adiós, asegurando que no hay marcha atrás, que quiere irse a su casa de Canarias y huir de controversias, invenciones, noticias falsas y enfrentamientos. Pero el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, se tomaba a cachondeo la despedida: "Es la décimo cuarta vez que Anabel dice que se va, se enfada por tonterías", intentando aparentar que esta huida hacia adelante era una broma.

A la pantojita chica no le hizo la menor gracia la actitud de Jorge y se mantuvo en sus trece: "Solo volveré al plató para despedirme en persona de mis compañeros". Mal comienzo de año ha tenido la sobrinísima. A su separación matrimonial de Omar El Negro se une ahora está despedida por la puerta de atrás. Ni el jugoso sueldo que le pagan en Sálvame le sale rentable emocionalmente. "Me voy por salud mental, no puedo más".

Belén Esteban añadió lo suyo: "Entiendo a Anabel, porque está harta. Lo pasa muy mal, por ella y por Omar, pero le he dicho que no deje su trabajo. Y me ha contestado que no quiere seguir en el circo que se está montando con su separación". En el momento de escribir estas líneas, su decisión de marcharse no tenía marcha atrás. Ya veremos si la mantiene o recapacita y vuelve.