Isabel II, su relación con Camilla: de los 52 segundos que compartió con su nuera el día de su boda a los "sinceros deseos" para la duquesa

La relación de la Reina con su nuera no ha sido un camino de vino y rosas para nada. Camilla ya entró mal en los Windsor. Era la amante del heredero, la tercera en el matrimonio de Carlos y Diana. La princesa, ante las cámaras de la BBC en 1995, lanzó la histórica frase "en mi matrimonio éramos tres, una multitud".

La monarca mantuvo una tensa relación con la amante de Carlos. Según publica el medio francés Gala, el periodista Tom Bower, autor del libro The power, passion and defiance of Prince Charles, escribe que en un almuerzo, supuestamente, Isabel habría deslizado que "no soportaba el adulterio, ni perdonaba a Camilla por no haber dejado a Carlos solo para que pudiera arreglar su matrimonio con Diana." Y más aún. Según el autor, la soberana habría dejado caer que era "una mujer malvada."

Solo dos años después de aquella fatídica entrevista en la BBC, en 1997, Diana moría en París en un accidente de tráfico, mientras la perseguían unos paparazzi. En este contexto no le fue nada fácil a Camilla abrirse paso en palacio. Y menos aún ganarse a la Reina, tan alérgica a mostrar emociones en público.

En 2005 Carlos y Camilla se casaron, oficializando así su relación. Un matrimonio que convirtió a Camilla en esposa del heredero y en duquesa de Cornualles. La monarca no asistió a la ceremonia civil, aunque se unió a la recepción posterior. Según el biógrafo, 52 segundos fue el tiempo que Isabel compartió con su nuera ese día. Lo que duró el posado oficial.

Ahora la monarca, en su discurso por el Jubileo de Platino, ha anunciado que su nuera será tratada como reina consorte cuando Carlos acceda al Trono. En su mensaje, la soberana afirmó: "Es mi más sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte". Unas palabras que cobran un significado especial de continuidad y despejan la gran incógnita de la cuestión sucesoria.