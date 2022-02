Isa Pantoja, decepcionada, lamenta que Irene Rosales no le "tienda la mano" tras los ataques de Kiko

Isa Pantoja reitera que no va a perdonar a su hermano, Kiko Rivera, tras sus últimos ataques en una revista del cuore. No solo eso, ahora la hija de Isabel Pantoja también ha tenido unas palabras contra Irene Rosales, pues no comprende que públicamente siga defendiendo a su marido.

Este fin de semana, la mujer del DJ desmintió que su matrimonio atraviese un mal momento. Además, se reservó para ella lo que hablan en la intimidad del hogar: "De puertas para adentro se hablan muchas cosas pero no las voy a exponer".

Isa Pi está decepcionada con la actitud que ha tomado su cuñada. Considera que públicamente debería darle de un tirón de orejas a Kiko. Especialmente después de que hablara públicamente de un presunto intento de suicidio por parte de la joven, que según Kiko tuvo lugar en Cantora hace alrededor de una década.

"Yo no hago responsable a Irene de lo que dice mi hermano, él lo es en todos los aspectos. Ella públicamente tiene que estar al lado de su marido, pero cuando se traspasan ciertas líneas hay que dar un paso adelante. En esta ocasión yo lo he echado de menos. Si no tienes argumentos para defenderlo o para demostrar cierta empatía conmigo, no lo hagas", le ha reprochado este lunes Isa en El programa de Ana Rosa.

En este sentido, ha añadido: "Yo creo que estaba más preocupada por desmentir los rumores de crisis que por tenderme una mano públicamente".

No tiene intenciones de perdonar a Kiko... ¿y de demandarle?

Después de la entrevista, el hijo de la folclórica recibió numerosas críticas en las redes sociales e incluso Mediaset tomó la decisión de que no entrara unos días a la casa de Secret Story, tal y como estaba previsto el pasado miércoles.

Isa Pantoja piensa que su hermano solo ha mostrado arrepentimiento tras ver tambaleado su bolsillo: "No me creo su perdón y lo voy a seguir manteniendo. Después de no participar en Secret Story piensa lo del comunicado, básicamente echándole la culpa a la revista".

Ha insinuado también que Lecturas le dio un toque de atención a su hermano. "Estoy convencida de que la revista le dio un toque para que lo aclarara, si no, no tendría la remuneración. No me vale su perdón porque sé que tiene miedo a que le vuelvan a rascar el bolsillo. Si no hubiera rectificado probablemente no hubiera recibido la remuneración de la revista Lecturas", ha señalado.

Por otro lado, ha explicado que está meditando la decisión de demandar a su hermano. "Es mi hermano, esta vez sí lo quiero meditar bien y hablar esta semana con mi abogado. La decisión la tomaré pronto probablemente", ha apuntado.

Ya ha hablado con su madre

Isa también ha desvelado que durante estos días ha tenido oportunidad de hablar del asunto con su madre. Hay que recordar que Kiko también arremete contra ella en su última exclusiva: "He podido hablar con ella y me he quedado más tranquila. Estamos las dos en una posición similar. A ella no le gusta claro, como todas estas veces que él ha hablado de ella en esos términos", ha sentenciado la joven.