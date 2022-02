Exclusiva: Descubrimos el escondite secreto de Antonio David Flores en las afueras de Madrid

Antonio David Flores es el único que no da la cara. La guerra de Rocío Carrasco empezó contra él y sin embargo es el que está escondido y solo se pone ante una cámara cuando quiere decir algo o mandar un mensaje directo a Jorge Javier Vázquez o cualquier otro miembro de su cortijo, como hace unos días, cuando se dejó fotografiar en el AVE y le llamó "la vedette de Badalona".

Pero, por lo demás, ni rastro del marido de Olga Moreno. Se sabe que viaja a Madrid con asiduidad para visitar a sus abogados, pero luego se le pierde la pista. Se desconoce dónde pernocta. Hasta hoy, que Informalia ha descubierto su escondite secreto en Madrid cuando no quiere alojarse en un hotel expuesto a miradas indiscretas.

Hubo una época que se quedaba en casa de Marta Riesco, pero ya no. Parece que han roto definitivamente. De hecho, ni siquiera ha ido a su casa para visitarla mientras se encontraba tan mal que tuvo que cogerse la baja médica tras acudir a la clínica de salud mental López Ibor.

También sabemos que a veces se ha quedado en el piso de sus abogados en algunos de sus viajes a la capital. Pero ya tampoco. Según ha podido descubrir Informalia, cuando el padre de Rocío Flores viaja a Madrid y quiere pasar inadvertido se aloja en casa de su representante, Agustín Etienne, ex socio de Toño Sanchís y representante de en su día de Belén Esteban. El piso en el que se aloja ahora Antonio David está situado a las afueras de la capital y protegido de miradas indiscretas.

El representante y ex de Arantxa de Benito (Etienne y la ex de Guti fueron novios una temporada) ha sido el guardián de sus secretos durante mucho tiempo pero ahora, tras su separación de Olga, tiene un papelón importante porque también es el representante de ella y de Rocío Flores. Hasta el momento nadie le ha puesto problemas, pero no sería extraño que, en el caso de que las relaciones entre la sevillana y el ex guardia civil se empezaran a torcer, tuviera que renunciar a llevar a alguno de los dos. De momento, la única que trabaja es Ro, que fichó por El programa de Ana Rosa hace unos meses. Olga y Antonio David se han negado a hacer exclusivas, al menos de momento, a pesar de las atractivas ofertas. Pero Olga lo tiene claro: nunca le ha gustado tener proyección mediática. Tampoco se ha interesado nunca por trabajar en televisión y menos ahora que Rociíto ha vuelto a los platós y se ha convertido en su azote.

Antonio David sigue centrado en preparar con detenimiento los procesos judiciales que tiene abiertos. No solo los que arrastra desde hace años con su exmujer y madre de dos de sus hijos, Rocío Carrasco, sino también los que ha interpuesto desde que Sálvame de declarada persona 'non grata' y se echarán contra él traspasando en algunos casos los límites legales. Es por eso que tiene que viajar con cierta asiduidad hasta Madrid desde Málaga, donde aún vive bajo el mismo techo que Olga, aunque cada vez coincide menos.

Aun así, no siempre quiere que se sepa que está en Madrid. No desea que la prensa siga sus pasos. Por ello, en muchas ocasiones se instala con su representante. De hecho, son varias las veces que se ha generado cierto debate en programas de televisión acerca de dónde se venía alojando el ex guardia civil. Es Agustín Etienne quien le sirve de cobertura en estos casos.

Agustín saltó a la fama por ser la mano derecha de Toño Sanchís, el exrepresentante de Belén Esteban. Fue él quien facilitó mucha información a Belén de lo que estaba haciendo Toño. Para muchos le traicionó. Por ello, como premio, Belén le contrató como representante a pesar de que él con Toño tan solo se dedicaba básicamente a gestionar documentación y realizar tareas administrativas. El papel de manager era cosa de Sanchís.

Cuando ocurrió lo de Belén y Toño y este empezó a quedarse sin representados, Agustín se ofreció a todos ellos para llevarles. Muy pocos aceptaron. No terminaban de fiarse de él puesto que era la mano derecha de Toño Sanchís. Belén le agradeció los favores recibidos haciendo que le llevará los asuntos mediáticos. Pero esa relación no ha durado mucho. Poco más de dos años.

La causa final de este divorcio profesional, según adelantó Informalia, fue un daño colateral de la emisión del docudrama de Rocío Carrasco. Etienne, que también ejerce de representante de Antonio David y de Rocío Flores, vio cómo su protegida Belén Esteban se alineaba a la estrategia de Sálvame y La Fábrica de la Tele y se posicionaba del lado de Rocío Carrasco, atacando al ex guardia civil. Eso es algo que no gustó a Etienne, porque en el fondo atentaba contra sus intereses. Aunque luego lo entendió todo cuando se enteró de que, como adelantó Informalia, Rociito le había quitado la demanda a la Esteban por revelación de secretos.