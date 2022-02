La mujer del exfutbolista Wayne Rooney le prohíbe salir a la calle sin 'vigilante' para evitar más escándalos sexuales

Wayne Rooney está envuelto en polémica nuevamente, esto debido a que salieron a la luz unas fotografías en donde se observa al ahora entrenador inglés con unas mujeres semidesnudas en la habitación de un hotel. Su esposa Coleen, con quien se casó hace 13 años, se enteró de lo sucedido y decidió perdonarlo con la condición de llevar un acompañante que lo vigile en todo momento.

La pareja tiene una relación desde los 16 años. Coleen quiere seguir con su matrimonio, pero no a toda costa por lo que quiere mantener a raya a Rooney ahora con "un adulto responsable" siempre a su lado, según publica The Sun.

Sobre las fotos de su marido en el hotel, Coleen puso de justificación el alcohol como la causa de muchos escándalos del ex jugador: "Sabía que los grupos con los que Wayne andaba, junto con el alcohol, no eran buenos. Lo perdono, pero no fue aceptable".

Una fuente cercana a la pareja que habló con el medio inglés resaltó los problemas con la bebida como eje central de todo: "El alcohol ha sido un tema central siempre. Él sabe que pasan cosas malas cuando se emborracha, que pierde el control y toma decisiones terribles. Coleen no confía en él ni en las personas con las que sale. Ella le ve como un niño que necesita que le mantengan en el buen camino".

Era 2002 y Wayne, un adolescente de descomunal talento para el fútbol, debutaba con el Everton y anotaría su primer tanto en la Premier League antes incluso de haber celebrado su 17º cumpleaños. Pero su buen hacer sobre el césped provocó que el Manchester United fijara sus ojos en él y le fichara en 2004, cuando tan solo tenía 18 años. Ese año se destapó que Rooney pagaba 140 libras (unos 165 euros) por mantener relaciones sexuales con Charlotte Glover, una prostituta de 21 años. Además, la prensa británica aseguró que también se había acostado con Gina McCarrick, de 37 años, y con Patricia Tierney, de 48.

El amor criado desde su juventud pudo con los escándalos y ambos se casaron en 2008, pero ni siquiera así pudo escapar Rooney de una recaída. En 2010, su nombre volvió a ocupar titulares porque se había acostado con dos prostitutas más. En su país, aseguraron que Wayne mantenía citas secretas en un hotel con Jenny Thompson y Helen Wood a cambio de más de 1.000 libras la noche (1.200 euros). Por aquel entonces, Coleen estaba embarazada de su primer hijo, Kai.

Más tarde, en 2017, Rooney fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol un coche de una mujer a la que había recogido después de 10 horas bebiendo mientras su esposa y sus hijos estaban de vacaciones. "Quiero intentar continuar nuestro matrimonio y vivir en familia, eso es lo que quiero hacer", dijo en aquel momento el exfutbolista. Sus palabras no tuvieron el efecto deseado, pues en 2019 fue visto bebiendo con una camarera unas semanas después de haber sido arrestado ebrio en Washington DC.

