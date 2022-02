Lolita y su hija, Elena Furiase, embarazada de su segundo hijo, dan positivo en Coronavirus

Por todos los medios ha tratado de protegerse, pero al final el coronavirus ha entrado en su casa. Así lo ha anunciado Elena Furiase a sus seguidores desde su perfil de Instagram. La actriz ha contado que lleva tres días confinada desde que confirmase que es positiva en covid.

La nieta de Lola Flores también dejaba claro que no ha sido su madre quien la ha contagiado. Cabe recordar que Lolita Flores dio también positivo hace tan solo unos días y a la que no ve desde hace dos semanas.

Lea también: Lolita Flores contagia su 'mala leche' a su nieto Noah

Haciendo gala de buen humor y de que ambas se encuentran relativamente bien han contado cómo están viviendo este nuevo confinamiento, además agradecer todos los mensajes de cariño y apoyo que les han ido llegado.

En el caso de Elena Furiase, la madrileña de 33 años ha sido la única de su hogar que de momento padece el covid, después de haberse sometido su marido, Gonzalo Sierra, y su pequeño Noah de tres años a una PCR con resultado negativo.

Un contratiempo que ha preocupado más a sus allegados al contagiarse de coronavirus en su actual estado: embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, la actriz ha querido ante todo tranquilizar a sus seguidores indicando que le está haciendo su médica un seguimiento estrecho además de haber pasado antes revisiones continuas de su ginecóloga.

Lolita, por su parte, ha admitido que ha estado estos dos últimos años sin haberse contagiado, pero como cualquier otra persona no ha podido esquivarlo. Eso sí, ha lanzado un mensaje muy importante a todos sus seguidores: "La Covid no entiende de trabajos, ni de razas, ni edades, ni apellidos, ni profesiones, ni de religiones, ni de sexualidad, es un bicho que está y seguirá. Paciencia, Lolita, me digo a mí misma, paciencia, cuando se va la oscuridad llega la luz, y la luz está llegando, así que gracias, gracias y gracias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)