La reflexión de Jorge Javier tras sufrir un incidente en el teatro: "Ha sido un aviso de Mila Ximénez"

Nada más empezaba Sábado Deluxe, Jorge Javier ha contado que ha sufrido un accidente en medio de la función de su obra de teatro, Desmontando a Séneca. Afortunadamente no le ocurrió nada grave pero si se quedó sorprendido con un detalle que tiene que ver con Mila Ximénez, fallecida el pasado 23 de junio.

"Vengo en absoluto shock por una cosa que me ha sucedido ahora en el teatro. Es la historia más flipada que os puedo contar ahora. Mis conclusiones las debéis coger con pinzas", comenzaba a decir el presentador de Mediaset.

En medio de la obra de teatro, "hay un momento en el que estoy sentado al borde del escenario y el bastidor ha caído antes de tiempo. Me tiré al patio de butacas a oscuras, y me pegué un golpe en el muslo...", ha desvelado el de Badalona. "Luego ha tenido que venir la ambulancia, pero la gente se pensaba que el accidente formaba parte de la función, que la hemos tenido que suspender durante tres minutos", añadía.

Una versión que Sonsoles Ónega ha corroborado en directo: "Jorge, ¿estás vivo? Veo que sí. La función era genial, y en ese momento de máxima intensidad es cuando se ha venido abajo el escenario. Cuando han entrado los técnicos a ayudarle nos hemos dado cuenta de que no era una coña. Ha sido tremendo. El resto de los mortales nos habríamos ido al hospital, pero Jorge ha retomado la función con una entereza tremenda", ha apuntado la presentadora de Telecinco.

Tras el incidente, Jorge Javier ha compartido una reflexión que tiene que ver con Mila Ximénez, la colaboradora falleció el pasado 23 de junio a causa de un cáncer. "He llegado a la conclusión de que he tenido un aviso de Mila Ximénez. Últimamente estaba perdiendo el tiempo pensando en qué debo hacer para ser feliz y he tenido el aviso de 'basta de tristezas', en pensar en cómo estamos, en qué nos falta... nos falta vivir. Nos está haciendo ver que hay que salir. Siempre llevo una foto de mi padre y de Mila y hoy solo estaba la de Mila", confiesa el periodista catalán.

