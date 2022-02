Ana María Aldón da la cara por su marido tras las insinuaciones de Rocío Carrasco

Montealto, el programa especial que le está dedicando Rocío Carrasco a Rocío Jurado en Telecinco sigue dando de qué hablar. Sobre todo por las declaraciones que ha hecho la mujer de Fidel Albiac sobre el exmarido de su madre, José Ortega Cano.

En un momento dado, la hija de La más grande llegó a insinuar que el extorero era algo tacaño, lo que no ha sentado nada bien a Ana María Aldón. La mujer del diestro ha defendido a su marido en Viva la vida.

"Mi marido no es tacaño, por lo menos conmigo no lo es", ha dicho Aldón, pero pronto añade, visiblemente molesta, lo siguiente: "Mi marido da la vida por su familia y por mí", mostrando así su enfado con Rocío Carrasco y nada de acuerdo con lo que dijo.

"Yo no sé lo que en un día hizo, pero mi marido me ha pagado la carrera, ha ayudado a la familia cuando lo ha necesitado y cuando volví de Supervivientes quise ajustar cuentas con él y me dijo 'no me debes nada'. Yo tengo mi economía y él la suya, pero ese es otro tema", zanjaba la diseñadora de moda.

La mujer del diestro además ha confesado que su marido vio solo el programa: "Mi marido lo vio, pero yo no lo vi con él". Unas declaraciones que le han llevado a explicar el motivo por el que no lo vieron juntos: "Yo decidí verlo sola porque no quiero ver más sufrimiento o no quiero interponerme ante una emoción de mi marido cuando está viendo eso". Ana María Aldón ha continuado con su explicación sobre dejar solo al diestro en esos momentos: "Quiero que lo vea y él... Quiero que él muestre su emoción y no quiero que haya nadie que le haga sentir que tiene que cortarse porque estoy yo", confesaba la colaboradora. Respecto a si después del programa hablaron sobre ello, la mujer de Ortega Cano ha asegurado que "no fue ni una frase".

