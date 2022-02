Los deseos de Omar Sánchez chocaban con los de Anabel Pantoja: "Ahora no voy a tener hijos"

Seis días son los que llevamos ya hablando de la ruptura matrimonial de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Todo comenzó el pasado domingo en Viva la vida. Kiko Matamoros anunciaba que la sobrina de Isabel Pantoja y su 'negro' no estaban distanciados, sino que habían roto.

Sucedía tan solo cuatro meses después de aquella boda en la isla de La Graciosa y por la que cobraban su correspondiente exclusiva. Mientras que diferentes voces hablaban de una tercera persona por parte de ella como causa del punto y final de la relación y otras se lanzaban a hablar de un tonteo del surfista con otra chica, Anabel Pantoja hablaba de un desgaste propio de la convivencia.

Lea también: Omar Sánchez 'El Negro' ya ha hecho la exclusiva de su ruptura con Anabel Pantoja

Sin embargo, gente del entorno de Omar se han puesto en contacto con Socialité y han revelado que la verdadera razón por la que el matrimonio se ha separado es porque los planes de vida de ambos no encajaban: él quería tener hijos ya y ella no. "Le gusta mucho la familia. Lleva mucho tiempo con la idea de ser padre", aseguran las fuentes.

"Aquí había broncas todos los días y eso lo sabe todo el mundo en Pozo Izquierdo. Cada uno tenía una visión de futuro distinto y eso es lo que ha hecho que la pareja no continúe", añadían la fuente al programa de Telecinco.

Al hilo de esto, cabe recordar cuando Omar le dijo a Anabel en Supervivientes que se preparara, porque a su vuelta a España iba a por el 'mini Omar', cosa que ella no recibió de buen agrado: "Yo ahora no voy a tener niños. Ahora nos pondremos a practicar, pero tenerlos no. Tengo que hacer muchas cosas, tengo cosas de trabajo y ahora mi vida está entre Canarias y Madrid", declaró entonces la prima de Kiko Rivera.

Tampoco podemos obviar ese test de embarazo en directo al que se sometió Anabel en Sálvame y el tremendo disgusto que se llevó ante ese falso positivo que, poco después, salió a aclarar.

Entidades Anabel Pantoja Omar Sánchez 'El Negro' Pareja de Anabel Pantoja Pareja de Anabel Pantoja