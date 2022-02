"Eso no": las dos preguntas de Jorge Javier que Rocío Carrasco se negó a responder

Telecinco emitió este viernes, 4 de febrero, la segunda entrega de Montealto, el programa especial en el que Rocío Carrasco está haciendo un homenaje a su madre, Rocío Jurado, a través de algunos de los objetos más personales de la cantante.

A lo largo de cuatro horas, Jorge Javier Vázquez y la mujer de Fidel Albiac recorrieron las habitaciones que se construyeron en plató para recrear las principales estancias de la vivienda de La más grande.

Pero el recorrido no solo ha sido físico, por estancias, sino también ahondando en todas las historias que pasaron dentro de ese hogar. Algunas de ellas le han hecho tragar saliva y guardar silencio a la protagonista. "¿Te contó tu madre por qué se separó?", le preguntó Jorge Javier. "Sí. ¿Que te lo voy a contar? No. Pero sí", le contestó. "Hubo varias causas, pero no te las voy a contar", agregó ante la insistencia del presentador.

Más adelante, hubo otra cuestión menos agradable a la que la madre de David y Rocío Flores también se negó a responder. Fue antes de que subiera a la habitación principal de la casa, aquella estancia en la que Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006: "¿Cuáles fueron las últimas palabras que le dijiste a tu madre?". La gesticulación de Carrasco negándose a contestar, al filo del llanto, bastó. "No, eso no...", atinó a verbalizar con clara incomodidad para que el de Badalona no insistiera como suele hacer.

A lo que sí respondió Rocío Carrasco fue al mensaje de su tía Rosa Benito, que horas antes le había criticado con dureza. A la exmujer de Amador Mohedano no le gusta que su sobrina consienta que se refieran a ella como "la viuda de La Jurado". "Me parece vergonzoso que lo permita", le dijo desde Ya es mediodía.

"Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que no son llamar a alguien 'viuda de alguien'... Cosas que han ocurrido y que a ella no le han parecido vergonzosa... Es cuanto menos curioso que te parezca vergonzoso algo que no ase hace con mala intención", sentenció Carrasco.

