Olga Moreno, cabreadísima con sus hermanas por entrar al trapo público con Antonio David

Ella no ha querido decir nada y eso que a día de hoy tiene varias ofertas millonarias encima de la mesa para contar con pelos y señales su ruptura con Antonio David Flores. Pero Olga Moreno es una mujer honesta, muy apegada a sus principios y tiene claro que no quiere hacerle daño al hombre que ha estado a su lado durante los últimos veinte años ni por todo el oro de mundo, por lo menos de momento.

Por eso le ha sentado fatal que dos de sus hermanas hayan hecho declaraciones o comentarios en redes sociales susceptibles de provocar comentarios en televisión. Así ha pasado con su hermana Arancha, que hace unos días, en un arrebato en Twitter le escribió a una usuaria: "Me estoy conteniendo por Olga y por los niños. No es mi intención que corte con ella (en clara alusión a Marta Riesco). El regalito para ella", soltó. No es la primera vez que sus hermanas saltan al ruedo para atacar a Antonio David.

Estas palabras fueron muy comentadas en redes y también en diferentes programas de Mediaset, donde todo lo relacionado con Antonio David tiene tirón. De ahí que Olga se cogiera un enfado monumental y llamara al orden a su familia. Y no solo a Arancha, sino que según desvelan a Informalia, ha pedido a todo su entorno, familia y amigos, que se mantenga al margen. "No quiere que hablen. Bastante caña les dan en Mediaset sin necesidad como para que encima ellos echen más leña al fuego. Ella es muy consciente del malestar que hay en su familia con Antonio David, y justo por eso no quiere que hablen. Solo ellos saben lo que Olga ha vivido junto a Antonio David. Lo que le ha defendido y lo que ha aguantado por amor. Y eso que a ellos, pese a que se llevan de maravilla les ha contado la mitad", nos dicen.

Aún así según nos deslizan que la familia de Olga "está al límite. No quieren ni oír ni ver a Antonio David. Sienten que ha traicionado a su hermana de la manera más ruin posible y encima no ha evitado ni el escándalo público, sino más bien le creen capaz de haberlo propiciado para finiquitar una relación que llevaba muchos meses en punto muerto". Y por otro lado, "tampoco entienden que Olga siga como si no pasara nada cuando en realidad está muriéndose por dentro".

Según nos cuentan a Informalia personas muy próximas a Olga, ella sigue enamorada de Antonio y además jamás haría daño al padre de su hija Lola. Por eso, su familia sigue a su lado, protegiéndola y cuidándola. Ellos son su refugio y están siempre para lo que les necesite. Tanto es así que le han pedido que vuelva a Sevilla, que se instale allí y deje Málaga, pero en este momento le parece imposible. Sería cambiarle la vida a su pequeña y además ella pretende seguir viviendo de su tienda.

