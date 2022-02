Nadie quiere que vuelva Paz Padilla a 'Sálvame': ni sus fans ni sus compañeros

Por una vez hay unanimidad. Tras el escándalo de las vacunas y su monumental bronca con Belén Esteban, pocos quieren que Paz Padilla vuelva a Sálvame, ni siquiera sus fans. Desde el enfrentamiento y huida del plató, y hace ya más de dos semanas, silencio absoluto.

Nadie quiere hablar del tema, ni la humorista ni sus más allegados, pero lo cierto es que según ha podido saber Informalia, su continuidad no sólo en el cortijo de Jorge Javier Vázquez, sino en Mediaset, pende de un hilo. Son muchas las meteduras de pata de Paz en los últimos meses y parece que Vasile ha dicho: ¡basta!

Lea también: "Quilla, ¿tú eres tonta?": la primera gran bronca de Paz Padilla y Belén Esteban que dinamitó su relación en 'Sálvame'

De hecho, como ya contamos, en un principio, dio orden de silenciar la polémica de las vacunas, que se generó justo en las campanadas en un directo con Anne Igartiburu y María del Monte, pero después el "jefe" aceptó que se enfrentara a Belén Esteban para que estallara la bomba, como pasó. Ahora ha llegado el momento de tomar decisiones porque, Padilla, tiene contrato de cadena o lo que es lo mismo, va a cobrar igual tanto haga pantalla como si no, de ahí la duda.

Según nos cuentan, ella no quiere volver a ponerse al frente de Sálvame. No le gusta ni el formato ni el corazón, y ahora menos, que se ha dado cuenta de que ella no es intocable. Hasta el momento, llegaba, leía los pasos a vídeos, intentaba liderar el debate sin apenas tener ni idea del tema y se iba a casa. Comunicación y 'compadreo' con sus compañeros escaso o nulo. Como así sigue siendo. Al parecer ninguno la ha llamado, excepto Rafa Mora, para preguntarle por el tema. De hecho, hay alguno que ha expresado su opinión de no querer volver a coincidir con ella. La situación es tensísima. Al margen de la Esteban, que no quiere volver a tener ningún contacto con ella, Carlota Corredera es una de las más ofendidas. Para salvar su 'imagen', Paz soltó un bulo sobre su matrimonio que según ella circulaba por las redes y la gallega no se lo perdona. De hecho, nos cuentan que al principio quiso aclarar el tema, pero después de dejar claro públicamente que su relación con Carlos Maza goza de muy buena salud, ya le importa muy poco hablar con ella. De hecho, prefiere evitarlo. Por lo menos, de momento. Y a no ser que Paz vuelva finalmente por imposición de los jefes y "tenga que tragársela".

Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que Paz Padilla tiene problemas con sus compañeros. Hay que recordar su salida de Got Talent. Ella aseguró entonces que aquel despido le hizo mucho daño porque decidió no trabajar para estar con su marido, que por aquel entonces luchaba contra un cáncer que finalmente le quitó la vida: "Yo dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle. Me ha pasado factura. Me lo han dicho... Me han dicho que no estuve al 100% y le dije 'yo no estuve al 100% para ustedes pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba'. Me hizo un montón de daño. Yo era humorista. Durante un año oculté que mi marido estaba malo. Le dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó. Me dijeron 'tú tranquila, que vas a seguir trabajando', pero no. No me importa. Si hoy tuviera que hacerlo lo volvería a hacer".

Sin embargo, y pese a que todo el mundo se solidarizó con ella y la situación que estaba viviendo, su versión es bien distinta, tal y como se publicó: "La mala relación entre Risto y Paz Padilla generaba muy mal ambiente y mucha tensión entre el equipo. Esto ha provocado que, pese a que los directivos estaban muy contentos con el rendimiento de la gaditana, ha sido cuestión de "o ella, o yo", situación ante la que Nathalie García, CEO de Fremantle en España, habría decidido prescindir de Paz".

Por si esto fuera poco, sus admiradores tampoco quieren que vuelva al plató de Sálvame. Consideran que es un sitio donde no encaja y donde no la valoran. No les gusta Sálvame para ella. Consideran que se merece mucho más aunque luego en otros formatos no la han apoyado y han terminado por desaparecer. A pesar de esto le dicen cada día en infinidad de comentarios en sus redes sociales, que no de su brazo a torcer y no vuelva a Sálvame. Ella tampoco ha dicho ni mú, y mira que la gente le ha preguntado... En estas semanas se ha dedicado a publicar fotos de sus últimos viajes y con cara triste... Seguro que ha alucinado con el último fichaje que ha hecho el programa. En unos días se incorporará al equipo Adela González Acuña, una periodista todoterreno que, en un principio, no viene a sustituirla porque según ha trascendido va a contextualizar y aportar datos de las noticias que se ofrezcan en el programa, pero preparada para ser una de las conductoras del formato está de sobra... Es un mensaje claro a Paz Padilla por parte de los dueños del cortijo.

