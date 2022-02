Rocío Carrasco responde a las críticas más duras de Gloria Camila: "No le fallé, es que yo no podía ni conmigo"

La hija de Rocío Jurado ha regresado este viernes a Mediaset para seguir abriendo las estancias de Montealto, la casa en la que creció con su madre. Vestida de rojo esta vez, Rocío Carrasco ha comenzado la noche respondiendo a las últimas críticas recibidas por parte de su tía Rosa Benito y de su hermana, Gloria Camila, muy dolida con ella por haber dicho que le hubiera gustado tener "hermanos".

"Cuando dije eso me refería a una época concreta de mi vida, cuando yo era pequeña y mi padre y mi madre estaban juntos. Cuando Gloria y José Fernando llegaron a mi vida, yo ya tenía veintitantos años y dos hijos, no estaba para jugar, no los disfruté de la misma manera. Pero claro que son mis hermanos", ha explicado. "Ella dice que le fallé, que fui mala hermana, pero no se le puede pedir más a la criatura. Tenía nueve años cuando perdió a su madre, bastante tenía ella, pero yo estuve mucho tiempo con mis hermanos, todo lo que pude". Y ha añadido: "Me gustaría que entendieran que esa hermana mayor que ellos echaron de menos, había perdido a su padre, había perdido a su madre y estaba viviendo un infierno por otro lado. Yo no podía cuidarlos a ellos porque no podía ni conmigo".

Con su tía, Rosa Benito, también ha querido ajustar cuentas. La ex de Amador Mohedano le recriminó no haberla defendido en directo cuando Jorge Javier Vázquez se burló de ella llamándola "viuda" de Rocío Jurado. "Me llama la atención que le pareciera vergonzoso, hay tantas cosas vergonzosas mucho peores que eso y que a nadie les pareció mal...", ha dicho. Eso sí, ha recordado que su relación con Rosa siempre fue muy buena: "Ella es muy grande, muy cómica y muy actriz, parece que tiene un botón, le das y llora, y ríe... Es muy válida, no me extraña que se haya convertido en un personaje televisivo".