Antonio David Flores saca las uñas por Marta Riesco: "La presión sobre ella ha sido cruel, injusta y desproporcionada"

Es la primera vez que el ex de Olga Moreno defiende a su novia desde su canal de Youtube. Este viernes, Antonio David Flores ha compartido un nuevo vídeo para pedir respeto por Marta Riesco y atacar, una vez más, a Sálvame: "Se le ha hecho un daño tremendo".

"La presión mediática ejercida sobre ella ha sido cruel, tan injusta y desproporcionada", ha dicho el padre de Rocío Flores. "Es una gran profesional y una gran periodista. En el terreno profesional se la ha intentado ridiculizar, y en lo personal se le ha intentado estigmatizar como mujer, todo ello con el objetivo de hacerme daño a mí y de tener a una persona más para meter en la máquina de picar carne y generar audiencia".

Muy serio, el ex guardia civil, que no ha querido confirmar ni desmentir los rumores sobre una posible ruptura con Marta, ha defendido a la periodista y ha pedido a sus seguidores que diferencien la lucha que mantiene unida a la 'marea azul' de su parcela personal: "La imagen que se ha dado de ella no corresponde con la realidad. No han tenido en cuenta ni la difícil posición en la que se encuentra por estar relacionada conmigo y trabajando en la cadena en la que me insultan y en la que me consideran su enemigo número uno".

Sus palabras llegan en un momento especialmente complicado para Marta, que acudió hace unos días al centro psiquiátrico López Ibor aquejada de estrés y ansiedad por la situación. La reportera de El programa de AR explicó que había solicitado una baja médica: "No estoy bien, necesito parar". Este viernes, se ha incorporado a su programa, aunque detrás de las cámaras: "Estoy sobreviviendo", ha dicho.