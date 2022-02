Isa Pi no perdona a su hermano tras las disculpas públicas: "No se arrepiente de haber cometido un hecho ilícito"

La hija de Isabel Pantoja está destrozada tras las últimas declaraciones de su hermano vía exclusiva, en las que desveló que ella había intentado suicidarse y él lo impidió pegándole un guantazo. Kiko Rivera está arrepentido y le ha pedido disculpas a Isa Pi a través de WhatsApp y también públicamente en Sálvame. Ella, sin embargo, no se ablanda: "No voy a valorar lo q me parece una persona que 'QUIZÁS' se arrepiente de contarlo pero no de realizar el hecho ilícito".

La tertuliana, que estudia Derecho y acaba de superar los exámenes de temporada con muy buenas notas, ha respondido a su hermano con un mensaje en Twitter y ha aprovechado para agradecer todas las muestras de cariño recibidas en las últimas horas.

GRACIAS x los mensajes y GRACIAS x no agachar la cabeza sobre aquello q no consideráis justo. No voy a valorar lo q me parece una persona q "QUIZÁS" se arrepiente de contarlo pero no de realizar el hecho ilícito.

GRACIAS A VOSOTROS por darle voz???????????? — Isa P (@IsaPantojam) February 4, 2022

La joven, que es madre de un niño de 10 años, está destrozada tras el último ataque de su hermano. Este jueves aseguró que la había dejado sin fuerzas: "Pasé un día malísima. No tengo muchas ganas de nada. No tengo la cabeza para pensar, no me puedo concentrar en nada. Mi estado anímico no es el mejor y voy a necesitar un tiempo para asimilar todo lo que ha pasado". Y añadió: "Decir esa barbaridad... lo dice para hacerme daño. No creía que fueran palabras de él, contándolas como si nada y con un odio increíble. Jamás le vi el odio que le vi ayer".

Lea también - Kiko Rivera vuelve a Mediaset tras el veto y dice que no quería atacar a su hermana: "Tuve un calentón"

Una persona cercana a Isa Pi desveló a este portal que la hija de Pantoja valora demandar a su hermano: "Es un despropósito, es un ataque a su honor y a su intimidad. Y tal vez la gente no haya caído en que Isa tiene un niño de 10 años que va a ir al colegio y le van a preguntar si su madre intentó suicidarse. El daño es brutal y muy doloroso. Debe tener consecuencias. No se puede permitir decir eso", nos contaba.