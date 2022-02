Omar Sánchez 'El Negro' ya ha hecho la exclusiva de su ruptura con Anabel Pantoja

Poderoso caballero es don dinero. La oferta ha sido tan tentadora que Omar Sánchez no ha tardado mucho en olvidar su rollito místico de que él es anónimo y de que los medios no le molesten y ha concedido una entrevista exclusiva a una de las revistas del próximo miércoles. En ella cuenta su verdad sobre su ruptura matrimonial con Anabel Pantoja, y el posado se realizaba este mismo viernes en un hotel madrileño.

Fuentes cercanas al windsurfista canario nos adelantan que Anabel no debería temer por lo que cuenta su ex marido. Vamos, que no se mete en conflictos ni reproches. La sobrina de Isabel Pantoja, dicen sus amigos, está convencida de que, al igual que ha hecho ella en estos días, Omar solamente tendrá sentimientos de cariño hacia su persona. La separación fue amistosa y ninguno de los dos tiene la intención de entrar en enfrentamientos absurdos.

Pero la última hora de esta ruptura tan mediática nos conduce a una teoría en la que se deja entrever que una de las razones de este adiós tan inesperado podría deberse, en parte, a que la pantojita chica y su marido discutían con frecuencia porque Omar deseaba formar una familia en la que primara la idea de ser padre, mientras que su pareja no estaba por la labor de quedarse embarazada.