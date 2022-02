Carlota Corredera responde al aluvión de críticas en redes por entrevistar al "machista" Kiko Rivera

La presentadora gallega ha sido la encargada de entrevistar este viernes a Kiko Rivera, que entró en directo en Sálvame para disculparse con su hermana por sus bochornosas declaraciones y aclarar algunas rumores e informaciones que han sido publicados estos días. En pocos minutos, Carlota Corredera se ha convertido en el centro de todas las críticas en redes sociales, donde no dan crédito al doble rasero de la feminista por excelencia de Mediaset.

Ella ha explicado que solo está haciendo su trabajo, que es la actualidad y que le agradece a Kiko que haya querido aclarar sus declaraciones en el programa, al que incluso ha abierto las puertas de su casa. Sus palabras, sin embargo, no han calmado a los internautas, que la han llamado "feminista de pega", entre otras cosas.

La ha cagado tantísimo hoy Carlota Corredera, que me quedo así ???? #yoveosálvame

#yoveosálvame Carlota Corredera obedece órdenes No tiene criterio Ni autoestima

Horrorizada con que Sálvame y CC " premiada por feminista" den voz a Kiko Rivera. Si alguien tiene el vídeo por favor que me lo pase. Es que no me lo puedo creer.#Carlotacorredera#APOYOROCIO4F #yoveosálvame