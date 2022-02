Fran Rivera se desmarca de los problemas de su hermano Kiko Rivera

A Kiko Rivera le siguen fallando los apoyos. El último, el de su hermano Francisco, que se niega a opinar sobre la polémica originada por el dj tras su revolucionarias declaraciones contra su hermana Isa y su madre. Fran, que acudió este jueves al SIMOF en Sevilla para presenciar el desfile con los diseños de su esposa, Lourdes Montes, dejó muy claro que la cosa no va con el, que no quiere meterse en berenjenales y que si queremos saber algo del asunto que hablemos directamente con su hermano.

Hace tiempo que no se les ve juntos a los dos Paquirris, se llaman por teléfono de vez en cuando y poco más. El torero prefiere mantenerse al margen de los conflictos originados con una cierta asiduidad por su hermano, tiene su opinión, claro está, pero no la manifiesta. Una fuente cercana a Fran desvela que "no le ha gustado la actitud de Kiko, piensa que ha sido demasiado duro con los suyos, no entiende que diga esas cosas de Isa".

Este mismo viernes, el hijo de Isabel Pantoja reconocía en Sálvame que, aparte de con su prima Anabel, no mantiene relación con el resto de su familia. ¿Incluye en esa afirmación a Francisco y Cayetano Rivera? ¿Se acabó la buena relación de antaño entre los tres hermanos? El tiempo lo dirá.