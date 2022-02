Kiko Rivera vuelve a Mediaset tras el veto y dice que no quería atacar a su hermana: "Tuve un calentón"

El Dj, en el ojo del huracán por sus bochornosas declaraciones contra su hermana en su última entrevista, ha pedido disculpas públicamente a Isa Pantoja y justificar lo sucedido: "Estoy recibiendo miles de mensajes y llamadas horribles, no me encuentro bien. Sé que me he equivocado, pero coño... no soy ningún maltratador, ni ningún machista en absoluto. También me duelen esas cosas".

Kiko Rivera ha hablado largo y tendido con el programa Sálvame después de que la cadena de Vasile decidiera vetar su participación en Secret Story el pasado miércoles: ""En estos momentos estoy fastidiado porque no han salido las cosas cómo pretendía que salieran, no echo las culpas a la revista, no te voy a decir que no haya dicho eso, es cierto que lo he dicho, quizás me haya equivocado en contar algo tan personal. Cuando uno está en caliente y te hacen algunas preguntas o afirmaciones cómo me hicieron quizás pudo conmigo por todo lo que yo he pasado. He pedido disculpas a mi hermana, también en un comunicado de Instagram, también estoy recibiendo cosas muy feas, como machista, maltratador y ese tipo de cosas que son muy fuertes. Con esta llamada solo quería pedir disculpas públicamente por contar algo que debería haberme callado. La mente te traiciona y me siento muy mal por ello".

Lea también - Kiko Rivera, vetado por Mediaset tras sus bochornosas declaraciones contra su hermana: queda fuera de Secret Story

"En esta entrevista te juro por lo más sagrado de mi vida que yo no tenía pensado hablar mal de nadie de mi familia. Esta entrevista era para preguntarme cómo me sentía yo, no para ataca", ha explicado. "El problema de estas cosas es que tienes que estar tranquilo y quizás me encendí demasiado. Yo no pretendía eso, me he equivocado y no me siento nada bien por ello. Me han hecho daño de una manera u otra. Creo que en lo que me he equivocado es en contar esa cosa en particular porque mis sentimientos son los que son y en estos momentos no los puedo contar".

Eso sí, reitera que no quiere cerca a su familia: "Yo en estos momentos puedo sentir nostalgia, si que es verdad que no puedo borrar de mi mente con un chasquido a las personas, pero tampoco las quiero tener cercas. Tomé la decisión y sigo con ella. Estoy solo familiarmente hablando, quitando a mi prima Anabel, que tengo conversaciones con ella y después de lo que le ha pasado nos ha acercado más a ambas partes. No la quiero tener cerca en estos momentos (a su hermana), tengo una parte de mi en la cual añoro cosas, aunque sean pocas, porque en mi familia nunca hemos sido de expresar nuestros sentimientos, pero lo añoro. Si que en estos momentos no les quiero tener cerca".

El Dj ha insistido en que él también ha sufrido mucho por declaraciones de otras personas: "Yo también he visto a Dulce diciéndome cosas fuertes, también a mi hermana en su programa. Yo lo hago cuando lo tengo que hacer y a través de revistas, no tengo un programa y eso cambia. Me gustaría que todo esto acabase, por supuesto", ha explicado. "Mi reacción fue contar una anécdota complicada, de mierda, que me tocó vivir. Pertenece a la intimidad más profunda y por eso ando pidiendo disculpas. De lo que yo quiero decir a lo que digo y cómo lo digo hay mucha diferencia y con eso no quiero, vuelvo a repetir, echarle las culpas a la revista porque no tiene nada que ver con eso. No lo quise contar de esa manera y me arrepiento muchísimo de ello. Es un daño irreparable para mi hermana, lo siento muchísimo".

También ha querido dejar claro que no tiene una recaída en sus adicciones, como han apuntado algunos: "No, ni he recaído ni estoy en un centro. Sigo con mi terapia, con mi psiquiatra y mi psicólogo, pero me duele que siempre me recuerden eso. Bastante me costó salir". Y ha defendido también su matrimonio, desmintiendo los rumores de crisis pero admitiendo que Irene también está afectada por lo sucedido: "Mi mujer no lo está pasando bien, no está de acuerdo en muchas de las declaraciones que he dado. Cuando uno está en caliente cuenta cosas que no debería. Pido disculpas públicamente y ahora".