Marta Riesco vuelve al trabajo tras romper con Antonio David y su "problema de salud mental grave"

El pasado 27 de enero saltaron las alarmas cuando Marta Riesco, que ya ha roto con Antonio David Flores, se cogió la baja médica tras acudir a una clínica psiquiátrica en plena noche: "No estoy bien", dijo entonces. Una semana después ha vuelto a su trabajo en El programa de Ana Rosa, aunque no ha salido en pantalla.

Lo ha anunciado Joaquín Prat: "Marta Riesco ha vuelto a su puesto de trabajo, cosa que celebramos", ha dicho el presentador, mientras hablaban de todas las polémicas que rodean al ex guardia civil.

La propia Marta contó este jueves en Instagram que ya había recibido el alta y estaba lista para volver al trabajo: "Hola a todos. Me paso por aquí para daros la buena noticia de que ya me han dado el alta y también para agradeceros todos los mensajes que me habéis enviado. Disculpadme porque no os he contestado".

Estos días no han sido fáciles para ella: "Sabéis que han sido unos días muy complicados para mí, la gente de mi entorno lo sabe y para los que no lo sabíais, os lo digo, han sido unos días complicados. Pero bueno, hay que ponerse fuerte y estoy en ello y sé que me va a venir muy bien volver al trabajo mañana".

Terminó su mensaje con unas palabras de agradecimiento por todo el apoyo recibido: "Así que nada, os mando un besazo y de nuevo gracias por las palabras de amor y cariño que me habéis hecho llegar".

Este miércoles se confirmó que Marta y Antonio David han roto. Al ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno, según Semana, le habría molestado especialmente que conectara con Sálvame la semana pasada y mostrara una actitud cómplice con Jorge Javier Vázquez.

A la periodista también le sentó mal que él no le diera 'su sitio' cuando salieron las famosas fotos que confirmaron el romance. El motivo de su baja se debió a "un problema de salud mental grave", según aseguró el reportero Sergi Ferré, que habló con ella, en Sálvame.