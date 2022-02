Kiko Rivera e Irene "están separados": una nueva "deslealtad" y "un crédito de 30.000 euros" a espaldas de ella

Kiko Rivera e Irene Rosales estarían lejos de atravesar el mejor momento de su matrimonio. En plena polémica por la lamentable entrevista que ofreció el DJ hablando de un presunto intento de suicidio de su hermana, Isa Pantoja, ha trascendido que él y su esposa "están separados": "Viven bajo el mismo techo, pero están separados".

Lo contó el paparazzi Pablo González este jueves en Sálvame: "Decir que están bien es decir mucho, Kiko e Irene hace tiempo que no están". Según él, están en "su peor momento".

"Entre ellos solo hay riñas, broncas y bonitas caras ante la galería", añadió. Aseguró que Irene está tragando con él más de lo que debe: "Hay mucho que se cuece en esa casa, Irene está aguantando y tragando mucho".

En esta línea, explicó que el hijo de la tonadillera le oculta cosas a la madre de sus hijas, Ana y Carlota. Habló de "un crédito de 30.000 euros" que sacó a sus espaldas "para pagar los pufos de los que no quiere que se entere Irene". Para obtener el crédito, se habría servido de la ayuda de un amigo: "Le ha puesto en la tesitura, 'si no me lo pides dejamos la amistad'".

Por otro lado, aseguró que Kiko le fue "desleal" a Irene en una fiesta de las pasadas Navidades. González habló de un "tonteo" y "actos mayores".

Irene Rosales ya confesó en octubre de 2020 que "no le volvería a perdonar" sus infidelidades después de que el propio Kiko confesara en público haberle sido infiel en varias ocasiones, según él, "bajo los efectos de las drogas".

Estos meses de inestabilidad mental por parte del DJ, que no ha parado de arremeter contra su madre y su hermana en las revistas, en las redes sociales y en televisión, tampoco han sido fáciles para ella. Tanto es así que se vio superada por la situación y abandonó Viva la vida en verano del año pasado.