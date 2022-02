Jorge Javier Vázquez responde con burlas a Rosa Benito: "Soy ese señor con poca vergüenza"

El cruce de mensajes entre Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito no tiene fin. Ella, muy indignada, le ha echado en cara que la llame "la viuda de Rocío Jurado" y él, asombrado, ha respondido este jueves mandándole un audio con mucha sorna a su teléfono móvil: "Oye, que soy ese señor que tiene poca vergüenza, nada cariño, a ver cuándo nos vemos. ¡Hija que es una chorrada!".

El presentador quería quitar hierro al asunto afirmando que no lo había hecho con mala intención, solo había simplificado el apelativo de "cuñada-viuda" que ya tenía la ex de Amador Mohedano. Pero seguía metiendo el dedo en la llaga: "Ahora no sé si llamarte la cuñada viuda o la viuda, me lo voy a pensar. Eres muy grande y esto no te lo quita nadie, creo que el apelativo de "cuñada viuda" se te queda corto. Eres la viuda de Rocío Jurado", ha dicho entre risas.

Solo unas horas antes, Rosa Benito se había mostrado indignada por las burlas de Jorge Javier y la complicidad de su sobrina, Rocío Carrasco, que le rio el mote a su amigo en el estreno de 'Montealto': "Me pareció vergonzoso que ella no le parara los pies, era su madre, y yo soy muchas cosas, pero viuda no".