Kiko Rivera pide perdón a Isa Pi tras cobrar la entrevista pero su hermana ya no acepta más disculpas

La última entrevista del hijo de Isabel Pantoja ha generado un auténtico tsunami en su contra. En redes y medios, todos han calificado sus palabras contra su hermana de despreciables y rastreras, y Mediaset canceló este miércoles in extremis su participación en Secret Story. Horas después, Kiko Rivera ha reflexionado y ha pedido perdón a su hermana, Isa Pi.

Ella misma lo ha desvelado en Ya son las ocho: "Mi hermano me ha pedido perdón con un mensaje al móvil". Lamentablemente, unas cuantas palabras no pueden reparar el daño: "No sé si lo hace por la presión, después de todas las críticas y consecuencias, o si es de verdad. Tampoco sé si es por lo que cuenta o por lo que ha hecho, aunque creo que él no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Ahora mismo su perdón no es algo que yo necesite, para mí es como si no lo hubiera recibido, de verdad", ha dicho visiblemente afectada.

"Independiente de si es verdad o mentira lo que ha contado, me correspondería a mí hablar de esas cosas, no a él. Esta vez ha ido demasiado lejos. Anímicamente no tengo fuerzas ni para contestarle, no tengo ganas de nada", ha explicado. Además, ha desvelado que su madre tampoco la ha llamado para consolarla: "No he hablado con mi madre. Me gustaría que mi madre actuara como lo haría una normal, pero no pasa por buenos momentos y yo siempre la voy a justificar".

A quien ya no puede justificar más es a su hermano Kiko: "No me valen las excusas, me dicen que no está bien pero me da igual. Si yo no le pongo un freno, el día de mañana no sé qué va a pasar. Ayer estuve muy mal y no puedo estar así, no me lo merezco", ha dicho, confirmando lo que ya adelantamos en Informalia. Se avecina una guerra judicial entre los hermanos...