Nadie quiere a Kiko Rivera, ni como dj ni en televisión

Las críticas contra Kiko Rivera se multiplican. Sus detractores hacen campaña para que nadie le contrate y la cuenta corriente del hijo de Isabel Pantoja se resiente. Si ya perdió treinta mil euros este miércoles al prescindir Mediaset de su presencia en Secret Story, ahora se deja entrever que la productora La fábrica de la tele, responsable del Deluxe, no contará con Kiko en el programa del sábado 12 de febrero, en el que estaba prevista su intervención para ahondar en cuestiones relacionadas con su familia.

También empieza a ser dj non grato para los empresarios de locales en los que antaño Rivera conseguía buenos contratos. Ya se le ha caído alguna gala y, a la vista de las circunstancias, se prevé que las cancelaciones continúen.

Lea también - Kiko Rivera, vetado por Mediaset tras sus bochornosas declaraciones contra su hermana: queda fuera de Secret Story

Kiko se queda sin trabajo, necesita dinero y eso explica que venda a su hermana o la insulte, aunque ello conlleve hacer sufrir a su propio sobrino, un niño que ya se entera perfectamente de lo que pasa. Kiko concede exclusivas cargadas de odio porque son las que mejor le pagan. Y mejor si son hacia su prima, su madre o su hermana. Ninguna quiere verle ni en pintura, su esposa Irene le reprocha sus salidas de tono, en las redes sociales empieza a perder seguidores

En su círculo más cercano nos dicen que temen que vuelva a antiguas adicciones, su cabeza no rige como debiera, su ex discográfica ya no cuenta con sus discos ni le representa, los problemas económicos si no le agobian será hasta que se le acabe el caché de su terrible entrevista. Este miércoles ya adelantamos que Isa podría demandar a Kiko por todo lo que contó sobre ella en la revista Lecturas este miércoles y la propia hermana Kiko lo ha confirmado en El programa de AR, así como la otra parte de la noticia que difundíamos: que otra víctima de los exabruptos del Dj es el niño de Isa P. Declaraciones desproporcionadas, ataques absurdos contra los suyos, prepotencia supina, secretos familiares desvelados y la inconsciencia de no pedir perdón por el inmenso daño que ha hecho con sus declaraciones a sus familiares más cercanos, su madre y su hermana.