Frank Cuesta confiesa a qué partido va a votar: "A los mentirosos mafiosos del PP, no"

El aventurero participó en un directo en redes sociales este miércoles se mojó como nunca en cuestiones políticas. Con su desparpajo habitual, confesó que votará a Vox en las próximas elecciones: "Yo he sido toda la puta vida socialista, de izquierdas, y seguramente votaré a Vox porque si no, ¿a quién cojones voto?".

Frank Cuesta explicó sus razones y no dejó títere con cabeza: "¿A quién cojones voto? ¿A los mentirosos y mafiosos del PP", pregunta Cuesta. "¿A los de Ciudadanos para tirarlo? ¿A los del PSOE para que me mientan? ¿A los otros para que me hagan follarme un muñeque? ¿A quién?". Y continúa: "Supongo que a Vox, para que ponga un poco de orden durante seis meses, un año o tres años".

Las palabras de Cuesta han generado sorpresa en redes sociales, que no entienden como un orgulloso y reconocido animalista puede apoyar públicamente al partido de Santiago Abascal.

Esto, señoras y señores, es pegarse un tiro en el pie. En vez de apoyar a lo que le representa, elige "para poner un poco de orden" a un partido machista, homófobo, especista y reaccionario.



