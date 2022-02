Isa P. denunciará a su hermano Kiko Rivera: "Ha hecho daño a un niño de 10 años"

Ha dicho basta. Isa Pantoja está destrozada, devastada. No entiende la cantidad de barbaridades que Kiko Rivera ha vomitado en su última entrevista pagada en la revista Lecturas. Solo el titular es una muestra: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas". Desde el entorno más cercano a Chabelita nos aseguran que esta entrevista "es un despropósito, es un ataque a su honor y a su intimidad. Y tal vez la gente no haya caído en que Isa tiene un niño de 10 años que va a ir al colegio y le van a preguntar si su madre intentó suicidarse. El daño es brutal y muy doloroso. Debe tener consecuencias. No se puede permitir decir eso".

Y ese "debe tener alguna consecuencia" de alguien muy cercano a ella no cae en saco roto. Según ha podido saber Informalia, Chabelita va a demandar a Kiko Rivera. "No va a pasarlo por alto como con los audios que hizo públicos". Entonces también se planteó demandarle pero a última hora prefirió olvidarlo y dejarlo pasar. Esta vez no va a ser así. "Considera que ha pasado todos los límites y que el daño puede ser irreparable", apuntan a este medio.

Su entorno más próximo la ha animado a que se defienda judicialmente. Desde Asraf hasta sus mejores amigas. Todos le han dicho que le demande, que ya le perdonó una vez y no ha servido de nada. Que "no puede tolerar lo que ha dicho", que "es muy grave", además de haber reconocido que le ha pegado.

Pero Kiko no será el único destinatario de esa demanda. A la revista Lecturas también la va a incluir en esa demanda. Y eso que es la revista con la que ella realiza sus exclusivas. Pero justamente por eso, no entiende que desde esa publicación se permita tal ataque. Aunque el objetivo es claro: que le responda desde sus páginas.

Kiko Rivera se ha pasado de frenada en esta exclusiva. Realmente lleva varias entrevistas diciendo burradas de su madre y su hermana, pero esta ha puesto a todo el mundo de acuerdo: es intolerable. Las redes sociales han levantado la voz para criticar duramente esas declaraciones. La misma posición que la totalidad de los colaboradores de programas de radio y televisión.

Kiko ha mostrado un machismo inaceptable, se ha mostrado incluso racista diciendo que lo que tiene que hacer Asraf es comerse un kebab, ha dicho que Chabelita no es su hermana porque no tiene su sangre, que su madre les amenazaba con que se iba a quitar la vida

Esta no es la única consecuencia que va a tener esta entrevista. Telecinco ya ha anunciado que, en contra de lo que estaba previsto, Kiko Rivera no entra en la casa de Secret Story. Le han vetado. La cadena considera que una persona que desvela que su hermana ha intentado suicidarse cortándose las venas y que reconoce que le ha pegado un bofetón no puede entrar en sus programas. Es de esperar que ocurra lo mismo en el Deluxe, puesto que podría dar que pensar que le han prohibido ir a la casa de Secret Story para que pueda ir y dar voz a una persona que ha reconocido que ha pegado a una mujer. Eso no lo entendería la audiencia y con seguridad las redes arderían en contra de la cadena de Vasile. Con los datos de audiencias que arrastran últimamente y las críticas no están para más polémicas