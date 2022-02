Isa Pi está devastada tras el ataque de su hermano y prepara demanda por revelación de secretos

"Se encuentra mal, ha roto a llorar, descuadrada, tenía exámenes y no sabe si se va a poder presentar". Así ha explicado Antonio Rossi el estado de Isa Pi después de leer las últimas declaraciones de su hermano, Kiko Rivera, vía exclusiva. En ellas, el hijo de Isabel Pantoja desvela que la joven trató de cortarse las venas y que él le pegó un tortazo: "Isa no entiende el ataque tan despiadado y que haya contado eso tan íntimo".

El DJ ha sobrepasado todos los límites este miércoles en una entrevista que muchos han calificado como deleznable y rastrera. Su hermana, diana de todos los dardos, ha sido la más perjudicada: "No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. No quiero saber nada". Ella está "destrozada y llorando, no pensaba que su hermano le atacara de esta forma, es una cosa íntima", ha dicho Rossi.

Eso sí, la pequeña de Cantora no va a pasarle ni una a Kiko y está dispuesta a interponer una demanda por revelación de secretos. No solo por las declaraciones de este miércoles hablando de sus problemas de salud mental y autolesiones, sino también por filtrar el famoso audio en el que ella, muy agitada, pedía ayuda a su hermano tras una discusión con su novio.

Kiko, lejos de arrepentirse, ha justificado su entrevista y respondido a las miles de críticas recibidas a través de redes sociales: "Si todavía hay alguien que se pregunta el porqué de la entrevista que echen la vista atrás y recuerden las barbaridades que dijo la niñera. Esa que llaman mi hermana (que para mí no lo es) le dio la razón a una mentira. Y básicamente porque me sale de las narices", ha escrito. "Ahórrense los comentarios feos porque me importan bastante poco. Es mejor que me dejen de seguir".