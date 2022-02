Rosa Benito planta cara a Jorge Javier Vázquez

La obsesión de Jorge Javier Vázquez por calificar a Rosa Benito como viuda de Rocío Jurado, por el apasionamiento que pone cada vez que se refiere a la que fuera su cuñada, ha encontrado rotunda respuesta por parte de la ex de Amador Mohedano.

"Yo no soy viuda de nadie, en todo caso madre, cuñada, hermana No entiendo por qué ese señor me llama viuda. Yo seguiré hablando de Rocío Jurado con el cariño y el apasionamiento con que lo hago siempre, y eso no tiene nada que ver para que me llamen viuda", ha señalado este miércoles en Ya es mediodía.

Jorge acuñó el término despectivo tras recibir un mensaje en el que mencionaban a Rosa como la cuñada viuda, un apodo inventado por el controvertido comunicador Bob Pop, quien escribió en las redes sociales que "una cosa hay que reconocerle a Rosa Benito: haber inaugurado una nueva forma de parentesco: Cuñadaviuda".

A Rosa no le hace la menor gracia el mote y no se corta lo más mínimo al definirlo como una falta de respeto. No busca enfrentamientos pero pide que la dejen en paz.