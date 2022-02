Kiko Rivera responde a Belén Esteban: "Se tendría que meter la lengua en el culo"

Cuando Kiko Rivera culpó a su madre de su adicción a las drogas el pasado mes de diciembre, Belén Esteban arremetió contra él en Sálvame: "Los que nos hemos drogado ha sido porque nos ha dado la gana", espetó, recordando que ella también fue adicta. La colaboradora se indignó porque "aquí por narices hay que echar la culpa a la Pantoja". Meses después, el hijo de la tonadillera ha tomado la palabra contra ella.

Lo ha hecho en la nueva exclusiva que ha concedido este miércoles, en la que habla del presunto intento de suicidio de su hermana y de su conflicto con la folclórica. "Quiero dejar claro una cosa a la señorita Belén Esteban. Que no se confunda. No echo las culpas de mi adicción a mi madre, pero si yo hubiera tenido otro tipo de madre quizás si hubiera estado pendiente de mí", confiesa en Lecturas.

De esta forma, reitera que Isabel Pantoja no estuvo a la altura de las circunstancias: "Una madre tiene que estar capacitada para ver cómo está su hijo; si no, no seas madre. El que no viese que yo estaba mal, ciego es. He llegado en situaciones muy jodidas", explica.

Así las cosas, se siente muy decepcionado con la tonadillera: "Muy bien que tengas tu trabajo, pero cuando vuelvas no te pegues todo el día encerrada en tu puto cuarto porque tus hijos te necesitan. No echo la culpa a nadie, la responsabilidad es de uno".

Volviendo a Belén, no comprende el motivo por el que no empatiza con él: "Si fuera otra persona... Pero ¡coño! ¿Tú? Lo has vivido en tus carnes. No me quieras dar la vuelta a la tortilla".

Al mismo tiempo, asegura que le tiene "un poquito de cariño" a la princesa del pueblo, aunque no le pasa ni una: "Tengo cariño a Belén, le tengo estima. Un poquito. Tampoco mucho. No me ha faltado al respeto, yo tampoco. Es amiga de mi prima, sabe que si dice algo en contra de mi madre a mi prima no le sienta bien. Y si le duele que lo diga, que se aguante, pero se tendría que meter la lengua en el culo", sentencia.