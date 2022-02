Kiko Rivera arremete contra Isa Pantoja: "No la considero mi hermana"

La guerra entre Kiko Rivera y Chabelita se intensifica este miércoles debido a la nueva exclusiva que ha concedido el DJ arremetiendo contra ella. Entre otros asuntos, el hijo de Isabel Pantoja ha desvelado que la joven intentó suicidarse y ha dicho que, a día de hoy, no la considera su hermana.

El conflicto familiar se desencadenó en 2020 cuando él comenzó a hablar mal de su madre en los platós de televisión y en las revistas, haciendo su particular agosto.

Con su hermana, el distanciamiento se recrudeció especialmente en octubre del año pasado. Él le reprocho que acudiera a la boda de Anabel Pantoja estando su abuela, doña Ana, recién fallecida. A raíz de este episodio, los reproches que se han dedicado los dos en público han sido constantes.

En la entrevista que ha concedido este miércoles en Lecturas, Kiko ha vuelto a vender a su hermana. Ha dicho que nunca ha estado a su lado cuando la ha necesitado: "Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema". Él, en cambio, dice que siempre se ha comportado de forma diferente con ella: "Cada vez que tenía un problema me llamaba y yo, como buen hermano, iba a buscarla".

Por este motivo, el cantante se siente decepcionado con ella, hasta el punto de que ya no la considera parte de su familia: "No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!".

Por tanto, para él los suyos son su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos: "Me importan los míos, mi mujer, mis hijos y mis amigos. No me refiero a que mi hermana es adoptada, que queda claro".

Por otro lado, ha hablado sobre un triste episodio que ocurrió con su hermana. Según él, Isa Pi tuvo un intento de suicidio: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas", ha señalado, asegurando que este episodio ocurrió hace alrededor de una década.

En este sentido, ha asegurado que también ha sufrido algo parecido con la tonadillera: "Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: 'No aguanto más. Me voy a quitar la vida'. Repetía esa cantinela".

Kiko Rivera sigue engordando su bolsillo a costa de dejar por los suelos a su hermana y a su madre en las revistas del cuore. Es el camino más fácil, especialmente teniendo en cuenta que el sello discográfico Universal, presidido en España por el marido de Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, ha roto recientemente su contrato con él. La compañía se ha cansado del circo familiar que ha montado en los últimos tiempos. No es para menos...