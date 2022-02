Rocío Carrasco reaparece con cambio de look y ganas de guerra: "Hay que cortar por lo sano"

La hija de Rocío Jurado ha regresado a televisión para estrenar Montealto, la reconstrucción de la casa donde vivió su infancia y parte de su adolescencia junto a su madre. Lo ha hecho con un impresionante cambio de look en el que su melena, larga y rizada, ha dejado paso a un corte garçon muy sofisticado. Toda una declaración de intenciones en el momento que atraviesa: "Había que cortar por lo sano".

Emocionada y nerviosa, Rocío Carrasco se ha mostrado tajante con respecto a las críticas que ha recibido en las últimas semanas por haber cedido los objetos de su madre a La fábrica de la tele: "He prestado muchos para hacer esto, pero otros muchos se quedan para mí. Son mis cosas, ella me las dejó". También ha sido clara con respecto a las cosas que han reclamado Rosa Benito y Amador Mohedano, una Virgen de Regla y un piano: "Vamos a custodiar todos esos objetos. Quiero que los disfruten toda la gente que la quería y la seguía".

A quien sí le devolvió fue a Ortega Cano y Gloria Camila, que recibieron 13 cajas repletas de fotografías, dibujos y juguetes hace unos días: "Yo no sabía lo que José se llevó o no de la casa, ni pregunté ni me interesaba, la sorpresa también me la he llevado yo al abrir las cajas y ver que había cosas de él y de los niños", ha explicado Rocío. Y se ha mostrado muy conciliadora con Gloria Camila, quien lamentó entre lágrimas estar tan distanciada de su hermana: "Me hubiese gustado muchísimo que las cosas fueran de otra manera, pero no somos solo Gloria y yo, es más complicado que eso. En esta banda hay muchos músicos y al final el maestro es el mismo... Y con eso te he dicho todo".