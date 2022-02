Omar Sánchez, destrozado tras su separación de Anabel: "No me lo creo"

El surfero canario está en shock. Anabel Pantoja anunció este lunes ante toda España que su matrimonio, de apenas cuatro meses, se había roto, algo que él no se esperaba. Afirman que Omar era consciente de que atravesaban una fuerte crisis pero no sospechaba que su mujer daba por finalizado su compromiso y mucho menos que fuera a anunciarlo en su programa: "No me lo creo".

Según Diego Arrabal, Omar pensaba que se trataba de una separación temporal y que podrían retomar su relación en unas semanas para luchar por su proyecto común. Así se lo hizo saber a su gran amigo Alejandro Albalá, con el que se mostró devastado y muy sorprendido por el proceder de su todavía esposa.

Omar está molesto con Anabel, no solo por haber anunciado su separación sino por los argumentos con los que ha justificado esta decisión. La sobrina de Isabel Pantoja explicó en Sálvame que pertenecían a mundos distintos, dando a entender que él era aburrido y monótono. Además, desveló que días después de su boda ella había vivido una situación desagradable que la marcó y él no había estado a la altura para apoyarla.

La 'pantojita' también ha dejado claro que él es un gran hombre y que la ha tratado siempre "como una reina". Quiere ser su amiga, pero Omar necesita tiempo: "Le he pedido que cuando él quiera y decida que me gustaría tomarme algo con él, seguir compartiendo momentos juntos ya que tenemos muchos amigos en común... Él me ha dicho que necesita su tiempo y digerir todo", ha dicho este martes.