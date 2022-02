Ona Carbonell anuncia su segundo embarazo: "La familia aumenta..."

La nadadora, de 31 años, ha compartido con sus seguidores en redes sociales la mejor de las noticias: espera a su segundo hijo. Entregada a su faceta como madre desde que nació su hijo Kai, en agosto de 2020, la deportista ha anunciado la buena noticia con una preciosa imagen en la que ya presume de barriguita: "La familia aumenta... Súper felices".

Ona Carbonell mantiene una relación sentimental con el ex gimnasta de la Selección Española Pablo Ibáñez. Se conocieron en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. "Él era deportista, entrenaba en la selección también y cuando él se fue, yo empecé con la selección española. Cruzamos nuestros caminos pero teníamos amistades en común. Cuando puede me acompaña a los viajes, y aunque me acompaña, no nos vemos mucho. Cuando me acompañó a los Juegos estaba en la villa y nos vimos cuando acabaron. Saber que Pablo está ahí me ayuda y cuando no puede, por email", comentó la ex nadadora en una entrevista hace unos meses.