La familia de Olga Moreno, harta de Antonio David, la presiona para que firme el divorcio

La empresaria se refugió en su trabajo y su familia tras separarse del que ha sido su marido en los últimos 12 años, pero esta última empieza a ser un problema para Olga Moreno. ¿El motivo? Sus padres y sus hermanas no entienden por qué protege a Antonio David después de su traición y humillación pública y le piden que rompa su relación de una vez por todas firmando el divorcio.

"Están decepcionados, no quieren a Antonio David en su vida", ha dicho Antonio Rossi. "No están conformes con lo que está haciendo, le insisten que se lo replantee. "La apoyan, pero están presionando para que tome la decisión de formalizar la separación, que haya un divorcio definitivo".

Lea también - La entente cordiale de Antonio David Flores y Olga Moreno: ni divorcio ni régimen de visitas

Olga está poniendo todo de su parte para que la separación del padre de su hija sea lo más cordial posible. De hecho, la casa familiar sigue teniendo las puertas abiertas para él cada vez que visita a Málaga, hasta el punto de que pernocta en la misma junto a la que fuera su mujer. Esta, además, ha accedido a retrasar la firma del divorcio para no perjudicar al ex guardia civil de cara al juicio al que debe enfrentarse por un delito de alzamiento de bienes. De esta manera, Olga puede acogerse a su vínculo legal para no tener que declarar en su contra, algo que a él le perjudicaría mucho.