Omar Sánchez saca tajada de su ruptura con Anabel Pantoja

Es evidente que en el clan Pantoja y sus alrededores no hay quien desaproveche una oportunidad de ganar dinero fácil, aunque sea exprimiendo sus sentimientos a golpe de exclusiva. Y en el caso de Anabel Pantoja y su ya ex no iba a haber una excepción.

La sobrina Isabel Pantoja se sentó el lunes en 'Sálvame' para confesar que su matrimonio con Omar Sánchez se había acabado cuatro meses después de la boda. A buen seguro también se sentará en el 'Deluxe'. Y el canario no va a ser menos; hará lo mismo y también rentabilizará su separación.

Según ha podido saber Informalia, Omar, que siempre huyó de las cámaras, según su esposa (aunque participó en 'Supervivientes' sin la aprobación de Anabel), ha estado negociando una sustanciosa entrevista en la que contará con todo lujo de detalles cómo ha sido su relación con la influencer, qué ha fallado en su historia, si su boda fue un paripé por dinero, como contamos en este periódico, y, por supuesto, hablar de la Pantoja, que por cierto, nunca creyó en que su matrimonio fuera a funcionar; de hecho, vaticinó que nunca llegarían al altar Falló por cuatro meses Y todo esto por una importante cifra. No sería extraño que este miércoles ya apareciera en una revista y el sábado acuda al Deluxe. Al menos es lo que ha estado negociando.

Omar lo hace por dinero, pero también llevado por la decepción que le ha provocado que Anabel nada más saltar la noticia en la cadena en la que trabaja se sentara para confirmarla y dar por finiquitado su matrimonio. Al parecer, él todavía guardaba la esperanza de que su historia se pudiera reconducir. "He tomado la decisión yo", dejó claro Anabel en su entrevista. Lo que negó taxativamente fue que todo hubiera sido por culpa de una tercera persona, algo que kiko Matamoros confirmó con rotundidad. "Hay terceras personas en este caso, rotundamente sí, hay una tercera persona vinculada a Anabel Pantoja y por el que ha perdido la cabeza, por él ha decidido romper la relación con Omar". Y añadía: "A pesar de que la boda se produce hace pocos meses, ella ya tiene clarito que su relación no va a llegar muy lejos. Por eso desde hace dos meses, cada vez que viene a Madrid se ve con este señor y pernocta con él".

Por si esto fuera poco, y segun ha podido saber Informalia, Omar también se sintió muy incómodo con la justificación que dio Anabel a su separación, que le presentara como un aburrido que ha dejado morir su historia y que además no estuviera a la altura en un momento delicadísimo que vivió la sobrina de la Pantoja y que no quiso aclarar.

Y para echar más leña al fuego, los amigos de ella, que han aparecido confirmando que se veía de lejos que historia de amor no iba a ningún lado. Es el caso de Raquel Bollo: "A pesar de que Anabel ha estado muy enamorada de su novio, por la forma de ser de él, que es muy buen niño, y la forma de ser de ella, pensé que no iba a acabar bien. Cuando se fue a Canarias a vivir con él sabía que se iba a cansar".

Lo que está claro es que Omar no va a desaprovechar su nuevo status de personaje conocido. Hasta ahora le frenaba Anabel, a quien no le ha gustado que su chico haya hecho sus pinitos en televisión. No le gustó nada que fuera a 'Supervivientes' (fue en contra de su voluntad) y que él ya sea conocido. No quiere que se dedique a esto. Ella quiere ser la conocida. Se ha llegado a decir que ha sentido celos de él. Por eso, él ahora tiene vía libre y ella ya no puede decirle que no.