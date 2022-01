Miss Estados Unidos 2019 se suicida al tirarse desde un rascacielos en Nueva York

Cheslie Kryst ha perdido la vida este lunes tras arrojarse desde el piso 60 del Edificio Orion, donde residía, en pleno corazón de Manhattan. Tenía 30 años y tras ser nombrada la mujer más bella de 2019, había encontrado su lugar en televisión. Colaboraba en el programa de variedades Extra y había denunciado el acoso y los insultos a través de las redes sociales.

Kryst ha dejado una nota en la que cedía todas sus pertenencias a su madre, aunque no explicaba los motivos por los que había decidido poner fin a su vida. Todo apunta, sin embargo, a problemas de salud mental agravados por el acoso que sufría en redes sociales: "Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental y lo más importante que hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante", aseguró en una entrevista. "Cuando no estoy hablando con mi consejero, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme. Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas".

Minutos antes de saltar, Kryst escribió su último mensaje en redes sociales: "Que este día te traiga descanso y paz".