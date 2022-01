Anabel Pantoja confirma que se separa de Omar Sánchez: lo largará todo en Sálvame

Omar no esperaba que Anabel confirmara tan rápido la separación. "No hay marcha atrás y ya lo sabe su familia", ha dicho el entorno de la influencer. Además, la sobrina de Isabel Pantoja niega en rotundo que su entrenador, Javi Pantoja, sea su nueva ilusión. Lo cuenta todo en el plató de 'Sálvame'.

Cuatro años de noviazgo y cuatro meses de matrimonio. Es lo que ha durado la relación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La influencer ya no comparte vivienda con su "negro" (como ella le llama). Ha dejado Pozo Izquierdo y se ha instalado en un hotel a 40 kilómetros de su hogar. Ahora se sienta en el plató de Salvame este lunes 31 de enero para contar todos los detalles sobre su separación matrimonial.

Después de darse el 'sí, quiero' en la isla de la Graciosa, ahora la relación se rompe. "Hay terceras personas en esta ruptura", confirmó Kiko Matamoros, que dio más detalle en Viva la vida: "Tiene que ver un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel Pantoja, por el que ha perdido la cabeza y por quien ha decidido destruir su relación, pese al escándalo que supone".

El nombre que sonaba como su nueva ilusión era el de su entrenador personal, Javi Pantoja. Sin embargo, Anabel lo ha desmentido: "Me veo obligada para no perjudicar a personas que tienen familia, trabajo y vida. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja. Y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente... Sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe".

Un presentimiento que lanzaba Raquel Bollo: "A pesar de que Anabel ha estado muy enamorada de su novio... por la forma de ser de él, que es muy buen niño, y la forma de ser de ella, pensé que no iban a acabar bien. Cuando Anabel se fue a Canarias a vivir también sabía que se iba a cansar".

Omar no esperaba que Anabel lo confirmara tan rápido. El monitor de surf echaba balones fuera con un lacónico "no voy a decir nada, si hay crisis o no...". Alejandro Albalá respaldaba al surfista y aseguraba con un rotundo "sí" que este sigue enamorado de su mujer.

Lo cierto es que la crisis entre ellos viene desde antes de ir a Supervivientes. Anabel no vería con buenos ojos que su marido quisiera convertirse en personaje público. "No hay marcha atrás y ya lo sabe su familia", ha contado Pepe del Real en El programa de Ana Rosa. De hecho, Kiko Rivera, al enterarse de la noticia, ha dicho: "Me da mucha pena. A Omar le tengo cariño y a mi prima... Ojalá sea mentira..."