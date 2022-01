Carlos Herrera, tras su visita a Juan Carlos I en Abu Dabi: "Espera las circunstancias oportunas para volver"

El periodista ha viajado este fin de semana a Abu Dabi, donde ha mantenido un encuentro con el emérito. "Ha perdido algo de peso (...) se encuentra bien, sin que nada le impida tener una vida normal", ha dicho Carlos.

"Este fin de semana aproveché para visitar la Expo de Dubai. Estando en Dubai, me puse en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre". Así comenzaba Carlos Herrera en la Cope su relato sobre el encuentro que mantuvo con el rey emérito con quien se hizo una fotografía.

Sobre el estado de salud del padre de Felipe VI, dijo que "ha perdido algo de peso... Se encuentra bien, sin que nada le impida tener una vida normal. Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Está de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo". Puntualizó también que cuenta con "un buen fisio" y que hace todos los días "mucho ejercicio".

Sobre el regreso a España del emérito, Herrera, avanzó que "está esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España". Y añadió una reflexión: "¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución".

En cuanto a la interrupción del matrimonio de su hija Cristina e Iñaki Urdangarin, Carlos confirmó que don Juan Carlos está al tanto de todo: "Está permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa, escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otras, ve informativos de televisión".