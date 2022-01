Anabel Pantoja y Omar, separados: hay terceras personas

Parece que el amor entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez se ha acabado cuatro meses después de darse el 'Sí, quiero' en la isla de la Graciosa. "Hay terceras personas en esta ruptura", confirma Kiko Matamoros.

Según el exmarido de Makoke, esta tercera persona está vinculada a la sobrina de Isabel Pantoja. "Tiene que ver un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel Pantoja, por el que ha perdido la cabeza y por quien ha decidido destruir su relación, pese al escándalo que supone", explicaba Matamoros en Viva la vida.

Lea también: Marta Riesco confirma que ha demandado a Anabel Pantoja y se enzarza con ella: "Tú a un banquillo como tu tía"

"Desde hace dos meses, ella ya disfruta de esa relación de manera absoluta. Cada vez que viene a Madrid, se ve con él. Ella tenía muy clarito en su boda que su relación no iba a llegar muy lejos", añadía el novio de Marta López.

Raquel Bollo, gran amiga de la sobrinísima, desconocía esta información, pero ha reconocido: "Yo desde el principio vi que iba a ser difícil, es igual que cuando ves a tu hijo su primera relación, que aunque esté enamorado, sabes que no va a funcionar. A pesar de que Anabel ha estado muy enamorada de su novio... por la forma de ser de él, que es muy buen niño y la forma de ser de ella, pensé que no iba a acabar bien. Cuando se fue a Canarias a vivir también sabía que se iba a cansar ".

Kiko Matamoros asegura que hay fotos "en grupo", pero que la prima de Kiko Rivera y el chico en cuestión no tienen ninguna juntos: "No es un chico conocido. Fotos juntos no tienen, se han cuidado mucho. De un tiempo a esta parte, ella no procura estar en público con él, se ven luego". Sobre si Omar Sánchez sabía de este idilio de Anabel, Alejandro Albalá, gran amigo del ahora ex de la influencer, decía: "No está al tanto, porque yo me hubiera enterado. De esto se está enterando por la televisión".

Entidades Anabel Pantoja Omar Sánchez 'El Negro' Pareja de Anabel Pantoja Pareja de Anabel Pantoja