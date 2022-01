Medveded, tras perder con Nadal: "Mi mujer ha roto la televisión"

El Open de Australia tuvo un final épico. Rafael Nadal le dio la vuelta al partido contra Daniil Medvedev y terminó llevándose el primer Grand Slam del año, después de 5 horas y 24 minutos de juego.

Consciente del momento difícil que atravesaba el tenista ruso, las primeras palabras del de Manacor fueron para su oponente. "Es un campeón increíble. He tenido la oportunidad de ganarle un par de veces pero no tengo ninguna duda de que este trofeo que hoy me llevo lo vas a ganar más de una vez".

Por su parte, Medvedev se mostró agradecido con Nadal: "Es difícil hablar después de perder. Quiero felicitarte Rafa, especialmente después de lo que pasó. Le pregunté a Rafa después del partido, '¿no estás cansado?' Yo pensé que podía ganar, pero realmente levantaste tu nivel para ganar. Felicidades a tu equipo. Para mí esto no es el final".

Además, el moscovita quiso agradecer a su equipo y a todas las personas que lo han apoyado: "Quiero agradecer a todas las personas de mi team, que han compartido estos tiempos tan difíciles. A mi esposa, que debería estar en el box, pero, probablemente, haya roto la televisión en este momento. Gracias a mi equipo."

Por otra parte, rostros conocidos de nuestro país no han tardado en enviarle un mensaje de felicitación a Rafa Nadal por su victoria.

Que bestialidad @RafaelNadal!! Gracias por tanto leyenda. El mejor ???????? pic.twitter.com/MCol4dBQdh — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 30, 2022

21 Grand Slams, que no son nada comparado con el legado que agrandas día a día. Enhorabuena, @RafaelNadal!!! ???? #AusOpen #AdvantageNadal @Nike pic.twitter.com/IgXhLWH5fI — Pau Gasol (@paugasol) January 30, 2022

A sus pies, @RafaelNadal. Gracias por tanto. Eres deporte, eres rock and roll Eres el mejor. ¡Enhorabuena! #GraciasRafa #21GrandSlams #AusOpen #AO2022

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/o7pFwADa8N — Loquillo (@Loquillo) January 30, 2022

