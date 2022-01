La cara familiar de Medveded, el tenista ruso que le ha hecho la vida imposible a Nadal en Australia

Daniil Medvedev nació en Moscú en 1996. El deportista ruso, que se juega hoy la final del Open de Australia contra Nadal, se inició en el tenis cuando tenía cuatro años. Más tarde, tuvo que abandonar los estudios universitarios de economía para perseguir sus sueños en el mundo del tenis profesional.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) lo tiene en el puesto número 2 del mundo en individuales con 8935 puntos, justo detrás de Novak Djokovic. Tiene trece victorias en el ATP Tour en individuales, incluyendo el US Open en 2021 y las Finales ATP en 2020. Medvedev se convirtió en el primer y único jugador en derrotar a los tres primeros del ranking mundial de camino al título de campeón del año con esta última victoria.

El deportista de 25 años se ha esforzado mucho para llegar a donde está, pero no lo ha hecho solo. Su mujer, Daria, presencia desde el palco casi todos los partidos de su marido. En septiembre de 2021, tras batir en un triple 6-4 a Novak Djokovic, Medvedev le dedicó el triunfo a su mujer con estas palabras: "Cumplimos hoy tres años de casados y, la verdad, durante el torneo no pude pensar en qué regalo comprarle. Antes de las semis, pensé 'Bueno, si pierdo, voy a tener que pensar rápido en un regalo'. Pero gané. Y con la final adelante, me dije, 'no voy a tener tiempo de ir a comprar nada. Así que más vale que gane el partido'".

El 12 de septiembre de 2018, Medvedev se casó en Moscú con Daria Chernyshkova, licenciada en periodismo en la Universidad Estatal de Moscú y antigua estrella del tenis juvenil. Jugó durante toda su juventud y se esperaba que se convirtiera en profesional antes de que un accidente le impidiera continuar en el deporte.

El tenis unió a Daria y Daniil. Daria tenía sólo 12 años cuando conoció a Daniil mientras comía en una cafetería cercana a las pistas de tenis locales con su equipo. La joven dijo en una entrevista con Tatler Russia que "escuchó una raqueta y, junto a su madre, sintieron curiosidad por saber de quién se trataba. Más tarde supieron que era Medvedev". Ambos eran muy jóvenes en el momento de ese encuentro, pero unos años más tarde, en 2014, se hicieron novios. Se trasladaron a Montecarlo (Mónaco) en 2017 y viven allí desde entonces.

En una entrevista para Daily Mail, Daniil Medvedev habló sobre cómo su esposa Daria lo ayuda a jugar su mejor tenis: "Estuvo jugando tenis hasta que tenía 17 o 18 años y luego sufrió muchas lesiones y no pudo alcanzar el nivel que quería. Es realmente bueno porque entiende el tenis, que es necesario. Ella sabe que no podemos ir de compras antes de un partido, por ejemplo. Ella sabe que hay muchos días durante los torneos cuando estoy ocupado desde las ocho de la mañana hasta la noche y tal vez no sea fácil entender esto si no conoces el juego. Me ha ayudado a crecer como hombre y como jugador de tenis. Quisiera compartir con ella el resto de mis días".

