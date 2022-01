Bárbara Rey zanja la polémica de los contratos con los que "se le silenció": "Valgo lo suficiente"

Bárbara Rey cobró un millón y medio de euros por un programa de cocina que se llamaba En casa de Bárbara y que estuvo en antena cinco años en la autonómica valenciana. La vedette ganaba 1.442 euros por los 30 minutos de duración del programa.

Al parecer, este contrato podría guardar relación con un chantaje que la exmujer de Ángel Cristo le habría hecho al rey emérito "a cambio de guardar silencio" sobre datos de la Casa Real e incluso sobre el CNI, tal y como asegura El Confidencial.

"Parece mentira que me valoren tan poco como actriz porque yo valgo mucho, para tenerme a mí callada tendrían que haberme hecho un contrato mucho mejor, las cosas que yo me callo me las callo porque me da la gana y porque quiero, no porque nadie me lo ordene", ha dicho Bárbara Rey en Sábado Deluxe.

"Crep que valgo lo suficiente, y no me gusta presumir, como para estar trabajando en un programa como ese. En aquella época, creo recordar, que Mar Flores cobraba 60.000 euros al mes por presentar un concurso, yo cobraba efectivamente 20.000 al mes por hacer ese programa de cocina de los que mi representante se llevaba un 20% y había que pagar a Hacienda. Si les parece que ese es un contrato como para guardar silencio sobre algo... ¿qué querían? ¿que trabajara gratis?", zanjaba la vedette, negando así que los contratos tuvieran relación alguna con don Juan Carlos I.