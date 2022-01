Jorge Javier se mofa del mote que le ha puesto Antonio David: "Es más tremendo que yo le llame 'el penas'"

Jorge Javier Vázquez no le pasa ni una a Antonio David Flores. "Yo soy un gran artista y lo de 'la vedette de Badalona' a mí me parece un halago", ha dicho el presentador sobre el mote que le ha puesto el exmarido de Olga Moreno.

Fue este viernes, 28 de enero, cuando el novio de Marta Riesco se mostraba muy nervioso con la prensa: "Una cosa ¿puedo hablar?", decía muy enfadado y preguntaba: "¿Me vais a grabar? ¿Esto va a salir en Telecinco? ¿En Sálvame va a salir también?". Los reporteros respondían que sí.

Mientras, su hija Rocío Flores abría la puerta del coche para evitar el enfado de su padre: "Papá, vámonos"; "voy a decir una cosa", respondía él, pero ella insistía: "No, no, no, no, no. Vámonos te digo". Y, Antonio David hacía caso a su hija y se subía en el asiento del copiloto del coche, no sin antes decir "un besito a la vedette de Badalona".

"Lo vi muy sobresaltado", comentaba Jorge Javier este sábado en el Deluxe. "Lo de 'la vedette de Badalona', te digo una cosa... Comparando, me parece más tremendo llamarle yo 'el penas' que él a mí 'la vedette de Badalona'. Considero que, la verdad, teniendo lo del penas, que aparece hasta en la Wikipedia, me parece que es algo muy inofensivo, me hace hasta gracia", ha dicho el periodista catalán.

"He decidido que no volveré a referirme a él como 'el penas', ahora me voy a referir a él según la relación que tenga, ahora es el novio de Marta Riesco", añadía el presentador de Mediaset. "Dicen que ya no es...", apuntaba Kiko Matamoros. "Pues entonces el exmarido de Olga Moreno", ha sentenciado Jorge Javier.

