Primicia: Dolores Delgado y Baltasar Garzón viven juntos en una mansión con huerto al norte de Madrid

Este mismo sábado, Dolores Delgado regresaba a los titulares porque Pedro Sánchez ha encargado a la ex ministra de Justicia una reforma del reglamento del Ministerio Fiscal que determinará vía decreto los derechos y deberes de los miembros de la carrera fiscal, la provisión de destinos y sustituciones o las incompatibilidades, así como las prohibiciones y responsabilidades de estos funcionarios de Justicia.

Pero la Fiscal General del Estado es también hoy noticia por otra razón más personal. Dolores Delgado y Baltasar Garzón han descubierto las delicias de vivir en la naturaleza, entre animales y rodeados de un paisaje idílico y apacible.

La ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez y el abogado Garzón, antiguo juez de la Audiencia Nacional, son pareja desde hace más de dos años y, si al inicio de su relación vivían su romance con cierta discreción, ya no ocultan que son pareja desde que el ex magistrado se ha divorciado finalmente de Rosario Molina, profesora de biología con la que contrajo matrimonio hace 40 años y madre de sus tres hijos, María, Baltasar y Aurora, que le han hecho abuelo. Fue Rosario la que estuvo al lado del exmagistrado cuando en marzo de 2021 el ex juez estuvo muy grave por coronavirus.

Pero ahora Garzón vive abiertamente su amor por la fiscal. La amistad de Delgado y Garzón comenzó al menos hace 25 años, cuando ella, fiscal treintañera, llegó a la Audiencia donde el jienense ejercía como fiscal antidroga.

Delgado, de 59 años, está divorciada hace tiempo del ejecutivo catalán Jordi Valls Capell, que desempeñó un puesto importante en El Corte Inglés, y son padres de dos hijos, ya veinteañeros.

Baltasar Garzón, de 66 años, fue juzgado y condenado en 2012, a 11 años de inhabilitación, por las escuchas ilegales cuando investigaba la corrupción del Partido Popular en el caso Gurtel, entonces abrió como abogado su propio despacho, que lleva el nombre de LOCAD (International Legal Office for Cooperation & Development), que llevan el propio Garzón y sus socios, en la Avenida de Menéndez Pelayo de Madrid. Es un bufete muy activo y rentable. Según publicó Voz Pópuli, en 2020 facturó 21 millones de euros en los siete años que llevaba abierto; de ellos, Baltasar Garzón habría percibido más de cuatro millones.

Pisazo en El Retiro

En el mismo edificio del despacho, unos pisos más arriba, y con vistas al parque de El Retiro, el abogado compró una vivienda de unos 130 metros cuadrados, que salió a la venta por unos 800.000 euros, que le permitía trabajar y vivir en un lugar privilegiado sin desplazamientos.

La casa de sus sueños

Sin embargo, parece que este piso en una de las mejores zonas de la capital, no era todavía el hogar común ideal del abogado y la Fiscal General del Estado, aunque han estado vivido allí hasta que han encontrado la casa de sus sueños.

Según ha podido confirmar en primicia este digital, Dolores Delgado y su pareja estrenan casa en la urbanización Ciudalcampo, a las afueras de Madrid, considerada una de las más bonitas y seguras en cuanto a privacidad: hay más de 30 cámaras de vigilancia, que garantizan a los personajes que la han elegido privacidad, pero también tranquilidad. Cuentan con un privado de encinas y campos de golf.

Tiene solo 75 chalés, construidos con el mismo estilo moderno y funcional. Allí viven, entre otros famosos, David Bisbal y Rosanna Zanetti y aquellos que han podido pagar el precio de las mansiones, que no baja de los 800.000 euros. Nos dicen que la de Garzón rondará los más de dos millones de euros. También hay casas en alquiler, por unos 5.000 euros al mes, del estilo de las que ilustran este reportaje.

Pelémicas y gallinas

Fuentes conocedoras de los últimos movimientos "domésticos" de Garzón y y Dolores Delgado nos aseguran que el ex magistrado y la Fiscal han hecho su propio huerto en su nuevo hogar, y hasta tienen gallinas a las que cuidan personalmente. Sin duda, quieren vivir una vida de campo que compense el ajetreo y las tensiones del trabajo cotidiano.

El ex juez de la Audiencia Nacional y la fiscal general del Estado ocupan a menudo titulares por posible incompatibilidad de sus respectivos cargos más que por su relación sentimental. Se publicó a finales del año pasado que el despacho de Garzón había firmado un contrato por valor de nueve millones de euros con el Gobierno de Venezuela por "labores de coordinación con la Fiscalía española".

Ilocad, bufete del que es administrador único Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la "coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial". Dicho documento, publicado por The Objective, reflejaba una minuta de 8,8 millones de euros por dichos servicios.

Dolores Delgado, por su parte, es la responsable de los fiscales que se enfrentan al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan. De hecho, su posición ya se vio comprometida en el Caso Tándem, que investiga las actividades del ex comisario José Manuel Villarejo, en las que se veía salpicado Garzón. En aquel momento, ella declaró que no se sentía "concernida" ni creía que debiera apartarse por afectación directa o indirecta debido a su relación con el ex juez. Sin embargo, un fiscal de Tándem sí fue apartado por la propia Delgado, acusado de mantener una relación con una abogada y filtrarle información.

La querella del PDVSA contra Bariven fue presentada por Ilocad a mediados de 2017. Aportó un listado de 2.600 contratos que sumaban 2.000 millones de dólares otorgados por Bariven a Roberto Rincón y Abraham Shiera. Las contrataciones de mayor monto precisaban la autorización de PDVSA, matriz de Bariven. La juez, con apoyo de la Fiscalía, requirió hace un año dicha documentación, esencial para esclarecer quién ordenó pagar a dichos proveedores sospechosos pero, un año después, la petrolera que defiende Garzón sigue sin entregarla. ¿El motivo? Dichos documentos reflejarían las firmas de Eulogio del Pino, el presidente Nicolás Maduro y Asdrúbal Chávez, primo de Chávez, todos ellos ex miembros de la dirección de PDVSA, por lo que si Ilocad entregara a la justicia española todos los permisos de compras, todos ellos serían investigados.

Carvajal, otro conflicto

Pero esta no es la única causa que ha enfrentado a Garzón con Dolores Delgado en el plano judicial. Y es que la Justicia española debe decidir la extradición del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo 'el Pollo' Carvajal, al que el bufete de Garzón ya libró de la extradición a Estados Unidos por un delito de narcotráfico.