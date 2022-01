María Patiño: "Le daría el teléfono de Marta Riesco a Ainhoa Armentia, porque sus chicos no les dan su sitio"

María Patiño, muy contundente contra Antonio David en las últimas semanas, no ha dudado en volver a mandarle un mensaje a el exmarido de Rocío Carrasco tras los últimos acontecimientos con Olga Moreno y Marta Riesco.

Sobre los papeles del divorcio de Antonio David y Olga, Patiño ha afirmado en Socialité: "Olga no es víctima de esta situación, es cooperadora necesaria para no tener que declarar en el juicio que tiene Antonio David por alzamiento de bienes. Si se separa de él no puede evitar declarar en su contra, cosa que ahora puede hacer y por eso no firma los papeles".

Sobre la nueva novia de Antonio David, la presentadora gallega también ha hablado: "Marta Riesco es víctima de Antonio David en todo este asunto. Ella le pidió que se divorciase, y él le dijo que estaba en trámites, que tenía un borrador de los papeles ya. Marta así se lo comentó a sus compañeros, por eso a ella le pilla de sorpresa cuando Marisa Martín Blázquez cuenta en directo en El programa de Ana Rosa que no hay intención de divorciarse".

Pero Patiño fue más allá, y al hilo de su hipótesis de que la relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia "habría muerto ya", Patiño le volvió a dar otro "tirito" tanto a su compañera de cadena como a Antonio David: "Le daría el teléfono a Marta Riesco a Ainhoa Armentia, porque sus chicos no les están dando su sitio a ninguna de las dos y son dos mujeres que tienen que tomarse un café juntas".

