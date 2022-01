Joni Mitchell sigue los pasos de Neil Young y también retirará su música de Spotify

Neil Young no está solo en su cruzada contra Spotify y el comediante Joe Rogan, a quien considera altavoz de falsedades sobre la pandemia y las vacunas contra el coronavirus desde su podcast The Joe Rogan Experience, el más oído del mundo. Este viernes se le unió una poderosa aliada, la cantante Joni Mitchell.

Mitchell, una de las voces más importantes del folk y ganadora de ocho premios Grammy, apoyó en un comunicado a los casi 300 científicos que hace unas semanas advirtieron a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que "dañan la confianza" en la investigación médica.

Lea también: La familia de David Bowie vende todo su catálogo musical a Warner por 250 millones de dólares

"He decidido sacar toda mi música de Spotify. Hay gente irresponsable difundiendo mentiras que se cobran vidas. Me solidarizo con Neil Young y la comunidad global científica y médica", afirma la cantante en una publicación en su página web.

El podcaster Joe Rogan, que firmó un contrato de cien millones de dólares con Spotify para trabajar con la plataforma en exclusiva, tiene once millones de oyentes por capítulo. Él se ha defendido asegurando que no es un antivacunas, pero lo cierto es que ha dado voz a varios negacionistas y llegó a desaconsejar la vacunación en las personas más jóvenes y promover el uso no autorizado de un medicamento antiparasitario para tratar el virus.

Este sábado ha sido el británico James Blunt, intérprete del superventas You´re beautiful, quien ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que abandonará Spotify si Rogan sigue formando parte de la plataforma.

Sin embargo, la empresa defendió que tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre "la seguridad de los oyentes y la libertad de los creadores" y recordó que desde el inicio de la pandemia ha retirado más de 20.000 episodios de pódcasts relacionados con el Covid-19 en cumplimiento de sus normas de contenido.

Relacionados Tamara Falcó pacta con Esther Doña y se queda el castillo de su padre