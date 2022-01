Todo sobre Rigoberta Bandini: desde su nombre real hasta su canción 'Ay mamá', el nuevo himno feminista

El pasado 10 de diciembre, Rigoberta Bandini anunciaba que era una de los catorce seleccionados para formar parte de la primera edición del Benidorm Fest, festival en el que España elegirá a su nuevo representante para Eurovisión 2022.

Esta noche en TVE, la barcelonesa actuará en la gala final con su canción Ay mamá compitiendo contra Rayden, Tanxugueiras, Varry Brava, Chanel, Xeinn, Gonzalo Hermida y Blanca Paloma.

El nombre Rigoberta Bandini no nos suena muy catalán y es que este no es el verdadero nombre de la cantante, sino un pseudónimo. En realidad, ella se llama Paula Ribó y su nombre artístico se debe a la mezcla del nombre de Rigoberta (que simplemente se le vino a la cabeza sin ningún motivo y le gustó) y del apellido de Arturo Bandini (personaje central de una novela de John Fante de la que es muy fan).

Todo lo que hay detrás de Rigoberta Bandini

Paula Ribó, nació en Barcelona en el año 1990, pero cuando se sube a un escenario se convierte en Rigoberta Bandini. La catalana lleva componiendo y tocando la guitarra desde que era muy pequeña, con tan solo 9 años aprendió a tocar este instrumento y acto seguido comenzó a componer sus propias canciones.

No obstante, no ha sido hasta el año pasado, 2020, que Rigoberta publicó su primer sencillo en solitario, aunque ya había probado suerte en el mundo de la canción formando parte de grupos como The Kardoshians o The Mamzelles, junto a Bárbara Mestanza y Paula Malia.

El cine y la música son dos de sus grandes pasiones y Ribó se ha podido dedicar a ellas durante años, ya que ha sido actriz de doblaje y ha puesto voz a muchos personajes que seguro te sonarán: ha sido la voz de Shailene Woodley en la saga Divergente, la princesa Mérida en Brave y Wendy en Peter Pan: La Gran Aventura. Sin embargo, posiblemente uno de sus doblajes más sorprendentes sea el primero que hizo cuando empezó a trabajar en ese mundo: le puso voz Caillou cuando tenía unos siete años.

Esteban Navarro, el 'Rigoberto' de Rigoberta Bandini

A menudo, cuando le preguntan por su proceso creativo y su forma de abordar la música, Ribó sonríe y lanza en la conversación el nombre de su pareja, Esteban Navarro, a quien cariñosamente llama 'El Rigoberto'. "Me ayuda mucho". Llevaban pocos meses cuando ella se quedó embarazada, justo antes de tomar la decisión de apostar todo a la carta de la música.

Esteban Navarro compagina su trabajo de humorista con el proyecto musical de su pareja, es uno de los compositores de la exitosa canción Ay mamá, junto a la cantante y Stefano Maccarroneya. Navarro, que quería ser dibujante de cómics y hacer animaciones para Disney o Pixar, estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona e hizo un curso de diseño gráfico.

Empezó con 20 años, junto a Xavi Daura, haciendo vídeos para YouTube. Desde entonces, el dúo VengaMonjas ha ido proyectando su estilo de humor en la creación de webseries (Da Suisa, con parodias de Los Simpson), y como guionistas en series y programas de televisión (Museo Coconut, Ilustres ignorantes, En el aire). Actualmente están de gira junto al cómico Miguel Noguera con el show Hits Live, que mezcla el humor absurdo con actuaciones de sus canciones más conocidas como Almendrero de Doraemon o Alien Fumeta.

Sobre 'Ay mamá'

Aunque la canción se llama Ay mamá y Rigoberta fue madre de su primer hijo en 2020, no la escribió a raíz de eso, ni mucho menos. Este tema lleva escrito ya muchos años, ya que fue ella misma quien lo compuso cuando tenía 23 y ha sido ahora cuando ha decidido publicarlo y que se convierta así en uno de los candidatos para representar a España en Turín.

Ha sido la propia cantante quien ha compartido en sus redes sociales qué fue lo que le inspiró a componer esa canción: "Escribí esta canción muchísimo antes de ser madre, con 23 años, por eso no lo considero un tema escrito por y para las madres. En su momento lo escribí como un homenaje a la feminidad. Ocupar las calles con nuestros cuerpos sin que fueran censurados sería un gran avance. Todavía me emociona esa mujer guiando al pueblo en el cuadro de Delacroix".

"No olvidemos que a día de hoy esta querida red social todavía elimina los posts donde salen pechos femeninos. Para mí esta canción trasciende la maternidad y habla de nuestro poder como mujeres", añadía en su texto.

