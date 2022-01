Interior revaluará si mantiene los escoltas de Urdangarin una vez se firme su divorcio de la infanta Cristina

Iñaki Urdangarin sigue manteniendo los escoltas que tenía asignados, policías nacionales adscritos a la comisaría especial de Zarzuela, pese a la "interrupción matrimonial" entre el exduque de Palma y la infanta Cristina.

Tal y como avanza ABC, la decisión de mantenerle la protección corresponde al Ministerio del Interior que, de momento, ha determinado que continúe como está, pero una vez que el divorcio de la pareja se haga efectivo, esa situación se revisará. De consumarse esa retirada, Interior se ahorraría mensualmente más de cuatro mil euros.

Aunque no se sabe si llegará a firmarse el divorcio. En unas declaraciones de Mario Pascual Vives, el abogado del exjugador de balonmano, a Rac1, asegura que la "interrupción matrimonial" entre Urdangarin y la infanta Cristina de Borbón "no es un divorcio, es un impás claramente. Se han dado un tiempo y no se han marcado ningún plazo".

Preguntado sobre si es posible una reconciliación matrimonial, el abogado ha contestado: "Siempre he dicho que su alteza la infanta doña Cristina es una persona extraordinaria y las personas extraordinarias a veces hacen cosas extraordinarias y yo he sido testigo hace muchos años de actuaciones extraordinarias por parte de la infanta doña Cristina".

