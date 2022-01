Ivonne Reyes vuelve a Mediaset y aclara en qué punto está su proceso judicial con Pepe Navarro

Ivonne Reyes se ha estrenado este viernes como nueva colaboradora de Ya son las ocho, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco. La modelo y actriz ha hablado de su hijo Alejandro y ha desvelado en qué punto se encuentra su batalla judicial con Pepe Navarro.

Sobre el ex presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi, asegura que el proceso judicial que tenían pendiente es "caso cerrado". "Esto es un caso cerrado a nivel legal y a nivel personal. Yo me aparté de todo y dejé el río correr", confiesa.

"No tiene absolutamente nada que hacer, ni antes, ni después, ni resurrección". "Lo que se ha dicho y lo que se ha contado, hay muchas coas que no tienen ni pie ni cabeza, ni por donde cogerlo", añadía la venezolana, mientras dejaba claro que a su hijo no le había afectado el tema: "Alejandro está muy bien, tan bello como la madre... Mi hijo está bien y todo esto no le ha afectado absolutamente en nada. Está trabajando y buscándose la vida".

Aurelio Manzano le ha preguntado a Ivonne si accedería a hacerse la prueba que el presentador le reclama. "No hay ninguna prueba que hacer porque ya la pedimos cinco veces en el centro de toxicología y esta persona no se presentó", respondía Reyes.

"¿Qué te ha cabreado más de lo que se ha dicho?", ha querido saber Miguel Ángel Nicolás. "Nada, me parece todo patético, estoy en otro punto. No hay nada más que repetir por eso he estado callada. Hay muchos casos y situaciones importantes como para volver a este caso que está ya cerrado. Es casposo", zanjaba ella.

